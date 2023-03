Skupina nadšenců navrhuje opravdu kompaktní Android. Velikostně má odpovídat iPhonu 13 mini

Vloni v květnu světem rezonovala petice na výrobu malého smartphonu, která byla adresovaná těm největším mobilním výrobcům. Za petici stál Eric Migicovsky, což je zakladatel firmy Pebble, která už v roce 2012 přinesla na trh chytré hodinky financované z Kickstarteru. Jeho cílem bylo získat 50 tisíc podpisů, k dnešnímu dni je jich sice „jen“ 38 tisíc. A protože petici nikdo ze známých výrobců nesplnil, pod jeho taktovkou vzniká zcela nový kompaktní smartphone.

V rozhovoru pro TheVerge Migicovsky přiznal, že má ustavený tým, který se stará o vývoj nového malého smartphonu. Jeho pracovní skupina má název Small Android Phone a do éteru se už dostaly některé designové koncepty chystaného zařízení. Skupina poměrně překvapivě přemýšlela nad modulárním designem telefonu, ale od tohoto nápadu záhy ustoupila. Možná proto, že se za poslední roky nikomu nepodařilo uvést na trh modulární telefon, o který by byl vlastně nějaký větší zájem.



U skupiny Small Androi Phone můžete „přímo pod rukama“ vidět, jak probíhá vývoj kompaktního smartphonu. Toto je deset různých designových návrhů zad

V tomto neveřejném videu na YouTube ukazují členové projektu Small Android Phone různé možné podoby svého budoucího telefonu. Ten by měl mít úhlopříčku displeje pod šest palců, zatím však není finalizována jeho přední ani zadní část. Displej bude mít okrajový průstřel pro jednu nebo dvě selfie kamerky, pro design oblasti fotoaparátů v tuto chvíli existuje hned deset designových návrhů. Jisto máme jen o hlavním 50Mpx foťáku, zbytek je v tuto chvíli velkou neznámou.

Samotný telefon se chce rozměrově vzhlédnout u iPhonu 13 Mini, který je osazený 5,4" displejem. Výkon má zajišťovat Snapdragon 8+ Gen 1 či zatím připravovaný čipset střední třídy od Qualcommu. Skupina také piluje i samotný název telefonu, resp. jednotné značky. Mezi první kandidáty pro telefon s kódovým označením Marvin patři označení „Unit“, „Atom“, „Particle“, „Standard Issue“ nebo známý brand „Pebble“. V budoucím telefonu má samozřejmě běžet operační systém Android, který bude dostávat aktualizace minimálně dva roky. A to je z dnešního úhlu pohledu spíše podprůměr.

Vývoj smartphonu chce čas

Skupina Small Android Phone na Discordu sbírá nápady a připomínky, a ty se snaží zakomponovat do návrhu budoucího telefonu. I na tom je vidět zákulisí vývoje mobilního telefonu, který i u firmy, která není svázaná žádnými designovými konvencemi a telefon staví „na zelené louce“, může jen na papíře trvat velmi dlouho. Až bude hotovo, má telefon stát okolo 850 dolarů, což je zhruba 18 500 Kč. A to přesto, že konkurenční telefony s podobnými specifikacemi budou minimálně o několik tisíc levnější.

Důvod je zřejmý. První generace telefonu otestuje skutečný zájem těch, kteří chtějí v kapse nosit malý výkonný Android. Evidovat svůj zájem o tento smartphone je jednoduché, kdo ze zájemců je však za něj skutečně ochotný zaplatit? První várka by měla být vyrobena v řádech desítek tisíc kusů, a ne v milionech jako u zavedených značek. Telefon vyrobí jeden z největších OEM výrobců světa, přesnou značku však zatím neznáme.

Co však známe, je orientační finanční náročnost projektu. Vývoj, výroba a odeslání telefonů spolkne neuvěřitelných 40 až 50 milionů dolarů! Skupina Small Android Phone však zatím není firmou, takže, než se dopracuje do stádia hotového smartphonu, který budete držet v rukou, určitě to ještě delší čas potrvá. Zatím to však vypadá na to, že sen mnohých uživatelů o výkonném telefonu do dlaně se v budoucnu skutečně stane realitou.