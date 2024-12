Slabý hardware je jen výmluva. Nejnovější funkce z iPhonu 16 včetně Apple Intelligence se podařilo portovat i na starší iPhony

Když Apple uvedl řadu iPhone 16, oznámil některé nové funkce, které podle jeho slov nebylo možné dostat do modelů iPhone 15. U Apple Intelligence to bylo oficiálně kvůli nedostatečné operační paměti, neoficiálně však Apple Intelligence s integrovaným ChatGPT běží i v iPhonu 15, ne jen u loňských Pro modelů. A spolu s tím to platí i o dalších funkcích.



iPhone 15 s aplikací Nugget dostal i nové rozhraní Camera Control. Místo dotyku na boční tlačítko, které chybí, se využívá poklepání na záda telefonu

Využívá se k tomu software Nugget a bezpečnostní díra v systému iOS, kterou Apple zacelí ve verzi iOS 18.2. Pokud však update nenainstalujete (a ani další následné aktualizace), můžete mít i u starších iPhonů stále funkce z novějších modelů. Tedy za cenu omezené bezpečnosti telefonu, který nebude dostávat záplaty zabezpečení a nové funkce.

Ne, rozhodně nedoporučujeme instalaci zmiňovaného softwaru, který není jen jednoduchou aplikací, ale softwarem, který iPhone změní po všech směrech, a nabídne spoustu experimentálních nástrojů. Navíc obejde i hardwarové restrikce, takže třeba zprovozní Always On u displejů, které s ním nepočítají, takže dochází k jejich vypalování. Instalace softwaru je hodně složitá, protože potřebujete znát přesný postup, a vědět, kde najít systémové soubory, a co s nimi udělat.

Nugget navíc ke svému fungování využívá bezpečnostní díru, tzv. sparserestore exploit, která bude opravena v systému iOS 18.2. Nejedná se o nic neškodného, zranitelnost totiž využívá i malware pro iPhony. Nikde navíc není psáno, že je aplikace Nugget stoprocentně bezpečná, a tak od ní dávají ruce pryč i autoři návodů zmiňovaných modifikací. Vše je samozřejmě na vlastní riziko, protože modifikovaný iPhone může být nestabilní a objevit se mohou i další problémy.

Software často nepotřebuje poslední hardware

Návod na rizikovou modifikaci iPhonu od nás nečekejte. Pojďme se na celý problém spíše podívat z jiné perspektivy. Komunita v tomto případě usvědčila Apple v tom, že nemusel mít ve všem pravdu. Zlí jazykové mohou tvrdit, že i tentokrát se Apple odkázal na nedostatečný hardware, aby mohl nové funkce „prodat“ u řady iPhone 16. Třeba umělá inteligence běží i u iPhonů s nižší kapacitou operační paměti, byť Apple dříve tvrdil opak (je ale možné, že se brzy objeví další limity), a portovat na starší iPhony se podařilo i další funkce:

Uživatelské rozhraní Camera Control (aktivuje se poklepáním na záda)

Dynamic Island (pro iPhony, které jej nepodporují)

Probuzení displeje poklepáním

Always On režim

Funkce tlačítka Action Button

Systémové nastavení z iPhonu 16

Pokud odhlédneme od metody, kterou vývojáři k portaci funkcí využili, je zřejmé, že softwarové funkce z aktuálních iPhonů 16 by klidně mohly běžet i na loňských či na dokonce starších iPhonech. Minimálně u některých částí softwaru to vypadá, že se do starších iPhonů nedostanou cíleně, aby měla nová řada iPhone 16 co nejvíce důvodů pro přechod ze starších iPhonů.

