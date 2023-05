Slavní bez smartphonu. Tyto celebrity oslovují miliony lidí, přesto si vystačí s hloupým telefonem

Nedávno jsme vás informovali o vzrůstajícím trendu mladých uživatelů, kteří hojně mění své smartphony za hloupé telefony, které toho moc nedokážou. Není to však jen nastupující mladá generace, podobné kroky už dříve učinily celebrity, tedy osoby, u kterých by to nikdo nečekal. Důvody ke svému postoji však mají stejné - nechtějí se nechat pohlcovat online světem, nechtějí být ve stresu, pociťovat úzkost, být zahlceni informacemi nebo dokonce závislí na smartphonu. Určitá svoboda, i to může znamenat používání hloupého telefonu. Mladí mají chytrých věcí plné zuby. Přecházejí na obyčejné mobily, oblíbené jsou tyto Ne, že by tyto celebrity neměly vůbec žádný telefon, to říci nemůžeme, ale používají jeho základní variantu jen k volání a psaní textovek. A za to, že nejdou s moderní dobou, se rozhodně nestydí. Dávají to veřejně najevo, a zatímco někteří se na hloupé telefony vrátili po delší době používání smartphonů, jiní nástup chytrých telefonů na trh snad vůbec nezaznamenali. Toto je několik světových celebrit, které nepoužívají smartphony, byť byste to do nich určitě neřekli. Ed Sheeran Světová pop star, Ed Sheeran, používal smartphone až do roku 2015. Po velké koncertní šnůře se však rozhodl, že se jej nadobro zbaví. Bylo pro něj totiž velmi stresující okamžitě reagovat na zprávy. Veškeré důležité záležitosti vždy řešil na počítači, a dělat to stejné na smartphonu mu místo svého volného času přišlo kontraproduktivní.

Ed Sheeran dokonce na pár let zcela odložil telefony, od roku 2021 používá reinkarnovanou Nokii 3310 (Zdroj: Shutterstock) Podle svých slov si „jednou za čas sedne k notebooku a odpoví na 10 e-mailů“, poté notebook zavře a žije svůj běžný živost. Dobu krátce poté, kdy se zbavil smartphonu, popisuje jakoby se „okolo něj právě zvedl závoj“. Zpěvák však s ostatními nepřerušil kontakt, pouze jej výrazně omezil. Do roku 2017 používal hloupé telefony, které následně na pár let odložil. Až v roce 2021 si pořídil Nokii 3310 (2017). Ed Sheeran má telefon jen proto, aby si zavolal, dotykový displej, mobilní internet ani aplikace nepotřebuje.

Christopher Nolan Ani adesátiletý režisér futuristických filmů, Christopher Nolan, nepoužívá smartphone. A to proto, že se nechá snadno rozptýlit, a telefony jsou k tomu „jako dělané“.

I přesto, že režíruje futuristické filmy, nepoužívá Christopher Nolan chytrý telefon (Zdroj: Shutterstock) Místo toho používá blíže neurčené hloupé véčko staršího data výroby, a i to jej dokáže rozptýlit. Jeho maximem je občasné zavolání, tím však z jeho strany využívání mobilních technologií končí. Když se nudí, rozhodně nechce sahat po blízkém smartphonu. Nolan, jakožto režisér filmů Temný rytíř povstal, Interstellar či Dunkerk, dokonce ke komunikaci ani nevyužívá e-mail. Svůj telefon využívá skutečně jen pro volání.

Justin Bieber Zpěvák Justin Bieber je další z těch, kteří nevlastní smartphone. A to kvůli tomu, že si stanovil vlastní životní hranice, a pomyslnou „čáru“ nehodlá překročit. Absence chytrého smartphone mu údajně umožnila říci „ne“, aniž by měl pocit, že by někomu něco dlužil.

Justin Bieber viděl v používání smartphonu překročení vlastních hranic. Dlouhodobě však používá iPad (Zdroj: Shutterstock) V covidovém roce 2020 ještě používal iPhone, o rok později však svět smartphonů opustil. Bieber se však zcela nestraní technologií, dlouhodobě používá iPad, který však není tak snadno při ruce jako smartphone.

Sarah Jessica Parker Herečka z ikonického seriálu Sex ve Městě, Sarah Jessica Parker, už v roce 2013 uvedla, že nepoužívá telefon. I když je možné, že ji v průběhu času dohnala potřeba vlastnit mobil, dlouhodobě proti tomu, minimálně myšlenkově, protestovala. Nechtěla se totiž „schovávat“ za telefonní hovory nebo e-maily.

Sarah Jessica Parker si v minulosti oblíbila smartphony BlackBerry, které už dnes neexistují. Dlouhodobě ji však vadí „schovávání se“ za telefonáty, hlasové schránky a e-maily (Zdroj: Shutterstock) Postupem času si oblíbila komunikaci prostřednictvím e-mailů, a značku BlackBerry, která však dnes už neexistuje. Při natáčení seriálu A jak to bylo dál... byla na veřejnosti spatřena s iPhonem, není tedy jasné, zda ji její dlouholetá odolnost vůči smartphonům nakonec vydržela. Moderní smartphonů mají totiž spoustu výrazný lákadel...

Simon Cowell Porotce talentových soutěží, hudební producent a manažer, Simon Cowell, se v roce 2020 pochlubil tříletou „abstinencí“ ve světě smartphonů. Místo nich totiž upřednostňuje videohovory přes PC aplikaci Zoom.

Simon Cowell se smartphonům začal bránit, když začaly být zahlcené zprávami (Zdroj: Shutterstock) Ke svému rozhodnutí došel, kdy se ráno vzbudil a měl 52 nepřečtených zpráv. Pokud by na všechny odpověděl, v průběhu dne by mu do každého vlákna přistály další reakce. Smartphone mu, dle jeho slov, bránil v efektivnímu využití času, a tak smartphone prostě vypnul. Krátce na to si Cowell pochvaloval, že si začal více všímat lidí okolo sebe a byl více soustředěný. To, že přestal používat smartphone, jej, podle jeho slov, učinilo šťastnějším, a bylo to dobré pro jeho mentální zdraví.

Michael Cera Kanadský herec Michael Cera nepoužívá smartphone, protože veřejně přiznal, že se trochu bojí toho, že by jeden z nich vlastnil. Konkrétně dodává: „Je to moje vědomá volba, protože z telefonů upřímně cítím trochu strach, jako bych ztratil kontrolu nad svým bdělým životem“.

Herec Michael Cera dokonce ze smartphonů lehce cítí strach (Zdroj: Shutterstock) Podle jeho slov jej ovlivnil hned start éry smartphonů, kdy si šel sednout s kamarádem na oběd. Ten však místo konverzace pořád vyťukával texty na svém BlackBerry. Psal zprávy a odpovídal na e-maily, zatímco Michale Cera se celou dobu nudil. To u něj vyvolalo averzi ke smartphonům, která trvá dodnes.