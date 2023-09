Slevy na Xiaomi, dětský segway a AirPods pro studenty. Nabídky zařízení u operátorů v září

Až do konce roku platí speciální nabídka televizorů a notebooků s tarifní dotací až 5000 Kč podle výše tarifu. Vybrané notebooky jsou navíc podpořeny další dotací 2 500 Kč. I v září pak mohou zákazníci využít tarifní dotace na všechny modely Apple iPhone a Apple Watch . Extra tarifní dotace budou moci zákazníci uplatnit také na nové modely T Phone , T Phone Pro a T Tablet, dostupný za 999 Kč s tarifem Neomezeně XL s výhodou.

Vodafone

Začátkem září přibyla do nabídky Vodafonu novinka Xiaomi Redmi 12 5G 128 GB s dobrým poměrem mezi cenou a výkonem, samozřejmostí je podpora 5G a tři zadní fotoaparáty s rozlišením až 50 Mpx. Cena u Vodafonu je 4 977 Kč.

Druhá novinka je zákazníkům k dispozici již od poloviny srpna a jedná se o Realme C51, který lze u Vodafonu pořídit za 3 777 Kč. U Vodafonu je nyní k dostání také nový router ZTE MF296C LTE CAT6 pro službu Připojení bez kabelu s podporou rychlejšího LTE kategorie 6. Nechybí ani čtyři LAN porty a podpora Wi-Fi, v jednu chvíli může být k routeru připojeno až 64 zařízení. K dostání je nyní za 2 777 Kč.

Koncem prázdnin Vodafone rozšířil také nabídku elektrických koloběžek, radost ale udělá hlavně nejmladším ročníkům. Dětská koloběžka Ninebot eKickScooter ZING C2 od Segway dosahuje rychlosti až 16 km/h a její maximální dojezd je 11 km. V nabídce je nyní za cenu 5 977 Kč, pod šest tisíc korun ji lze pořídit u Vodafonu až do konce měsíce října.

Vodafone nabízí akci pro studenty. K novým neomezeným tarifům pro mladé je nyní možné získat sluchátka Apple AirPods 3. generace za 1 Kč. Nabídka platí pro nové zákazníky do 26 let, kteří si pořídí tarify #jetovtobě Super+ a Premium 5G a potrvá až do vyprodání zásob.

Produkt Standardní cena Cena po slevě Alcatel 1068 477 Kč 477 Kč Alcatel 2019G 877 Kč 877 Kč Alcatel 2020 977 Kč 977 Kč Nokia 225 4G 1 277 Kč 277 Kč CAT B40 Black 2 477 Kč 1 477 Kč Alcatel 1 2021 1 577 Kč 77 Kč Xiaomi Redmi 9AT 2 477 Kč 477 Kč Xiaomi Redmi 12C 2 777 Kč 277 Kč Nokia G11 2 977 Kč 477 Kč realme C31 2 977 Kč 477 Kč realme C35 3 477 Kč 477 Kč Xiaomi Redmi 10 2022 3 477 Kč 477 Kč realme C51 3 777 Kč 277 Kč Huawei nova Y70 3 977 Kč 477 Kč Xiaomi Redmi 12 3 977 Kč 477 Kč Samsung Galaxy A04s 4 177 Kč 177 Kč Samsung Galaxy A14 4 277 Kč 277 Kč Xiaomi Redmi Note 11 4 277 Kč 277 Kč HONOR X7 4 377 Kč 377 Kč Motorola Moto G62 5G 4 477 Kč 477 Kč Xiaomi Redmi Note 12 4 677 Kč 177 Kč Motorola Moto G53 5G 4 977 Kč 477 Kč Xiaomi Redmi 12 5G 4 977 Kč 477 Kč realme 8 5G 5 001 Kč 1 Kč vivo Y55 5G 5 277 Kč 277 Kč Nokia G60 5G 5 477 Kč 477 Kč Samsung Galaxy A14 5G 5 477 Kč 477 Kč HONOR 70 Lite 5G 5 481 Kč 481 Kč realme 9 5G 5 481 Kč 481 Kč Xiaomi Redmi 10 5G 5 481 Kč 481 Kč Xiaomi Redmi Note 12 5G 5 961 Kč 961 Kč vivo Y76 5G 5 977 Kč 977 Kč Samsung Galaxy A23 5G 6 277 Kč 1 277 Kč HONOR 90 Lite 5G 6 441 Kč 1 441 Kč Samsung Galaxy Xcover5 6 477 Kč 1 477 Kč Motorola Moto G73 5G 6 977 Kč 1 977 Kč Xiaomi Redmi Note 12 Pro 5G 7 701 Kč 2 701 Kč vivo V29 Lite 5G 7 701 Kč 2 701 Kč HONOR Magic5 Lite 5G 7 777 Kč 2 777 Kč Samsung Galaxy A34 5G 7 977 Kč 2 977 Kč Xiaomi 12 Lite 5G 7 977 Kč 2 977 Kč vivo X80 Lite 5G 9 377 Kč 4 377 Kč HONOR 70 5G 9 977 Kč 4 977 Kč Samsung Galaxy A54 5G 9 977 Kč 4 977 Kč Xiaomi 13 Lite 11 001 Kč 6 001 Kč Xiaomi 12T 5G 12 201 Kč 7 201 Kč Apple iPhone 12 mini 64 GB 12 401 Kč 7 401 Kč Apple iPhone SE 64 GB 13 977 Kč 8 977 Kč HONOR 90 5G 13 977 Kč 8 977 Kč Apple iPhone 12 64 GB 14 801 Kč 9 801 Kč Apple iPhone SE 128 GB 15 677 Kč 10 677 Kč Samsung Galaxy S22 128 GB 16 401 Kč 8 401 Kč Apple iPhone 13 mini 128 GB 17 477 Kč 12 477 Kč Xiaomi 13 18 977 Kč 13 977 Kč Apple iPhone SE 256 GB 19 177 Kč 14 177 Kč Samsung Galaxy Z Flip4 128 GB 19 977 Kč 14 977 Kč Apple iPhone 13 128 GB 20 477 Kč 15 477 Kč Samsung Galaxy S23 128 GB 21 201 Kč 13 201 Kč Apple iPhone 14 128 GB 21 801 Kč 16 801 Kč Samsung Galaxy S23 256 GB 22 401 Kč 14 401 Kč Apple iPhone 14 256 GB 25 477 Kč 20 477 Kč Apple iPhone 14 Plus 128 GB 25 477 Kč 20 477 Kč Samsung Galaxy S23+ 256 GB 25 977 Kč 20 977 Kč Xiaomi 13 Pro 26 977 Kč 21 977 Kč Samsung Galaxy Z Flip5 256 GB 28 401 Kč 20 401 Kč Apple iPhone 14 Plus 256 GB 28 977 Kč 23 977 Kč Motorola Razr 40 Ultra 28 977 Kč 23 977 Kč Samsung Galaxy S23+ 512 GB 28 977 Kč 23 977 Kč HONOR Magic5 Pro 5G 29 977 Kč 24 977 Kč Apple iPhone 14 Pro 128 GB 29 977 Kč 24 977 Kč Samsung Galaxy S23 Ultra 256 GB 30 477 Kč 25 477 Kč Samsung Galaxy Z Flip5 512 GB 30 977 Kč 25 977 Kč Apple iPhone 14 512 GB 31 977 Kč 26 977 Kč Apple iPhone 14 Pro 256 GB 33 977 Kč 28 977 Kč Apple iPhone 14 Pro Max 128 GB 33 977 Kč 28 977 Kč Samsung Galaxy S23 Ultra 512 GB 34 977 Kč 29 977 Kč Apple iPhone 14 Plus 512 GB 35 477 Kč 30 477 Kč Apple iPhone 14 Pro Max 256 GB 37 477 Kč 32 477 Kč Apple iPhone 14 Pro 512 GB 39 977 Kč 34 977 Kč Apple iPhone 14 Pro Max 512 GB 43 977 Kč 38 977 Kč Samsung Galaxy Z Fold5 256 GB 44 977 Kč 39 977 Kč Apple iPhone 14 Pro 1 TB 46 977 Kč 41 977 Kč Samsung Galaxy Z Fold5 512 GB 47 977 Kč 42 977 Kč Apple iPhone 14 Pro Max 1 TB 49 977 Kč 44 977 Kč TCL TAB 10 4G 4 277 Kč 277 Kč Samsung Galaxy Tab A8 LTE 5 977 Kč 977 Kč Lenovo SMART TAB M10 Plus 3rd gen 4G 6 477 Kč 1 477 Kč Apple iPad 10.2 2021 64 GB 14 477 Kč 9 477 Kč Apple iPad 10.9 2022 64 GB 18 977 Kč 13 977 Kč Apple iPad mini 2021 64 GB 20 477 Kč 15 477 Kč Apple iPad 10.9 2022 256 GB 23 477 Kč 18 477 Kč Apple iPad Pro 11 2022 128 GB 30 477 Kč 25 477 Kč Apple iPad Pro 11 2022 256 GB 33 477 Kč 28 477 Kč Apple iPad Pro 12.9 2022 256 GB 42 977 Kč 37 977 Kč Apple iPad Pro 12.9 2022 512 GB 48 977 Kč 43 977 Kč Microsoft XBOX Series S+ovladač 7 977 Kč 2 977 Kč Sony PlayStation 5 + God of War Ragnarok 12 201 Kč 7 201 Kč Sony PlayStation 5 Digital Edition 18 201 Kč 13 201 Kč Lenovo IdeaPad Flex 5 14ALC7 15 801 Kč 10 801 Kč Lenovo IdeaPad Flex 5 14ABR8 15 801 Kč 10 801 Kč Lenovo IdeaPad Gaming 3 15IHU6 18 201 Kč 13 201 Kč Sony KD-50X75WLPAEP 17 001 Kč 12 001 Kč Sony KD-55X80KAEP 20 477 Kč 15 477 Kč Sony KD-65X80KAEP 25 401 Kč 20 401 Kč Comtrend ADSL/VDSL modem 1 200 Kč 1 200 Kč ZTE MF255V otestovaný 1 377 Kč 377 Kč Comtrend WR-5804 router 1 920 Kč 1 920 Kč Zyxel VMG8623-T50B modem 1 920 Kč 1 920 Kč ZTE MF255V 2 777 Kč 1 777 Kč ZTE MF296C LTE 2 777 Kč 1 777 Kč Vodafone GigaCube 5G 6 177 Kč 6 177 Kč Huawei WTTx modem B2368-66 6 200 Kč 6 200 Kč LAMAX GPS Locator with Collar Black 1 481 Kč 481 Kč Xiaomi Watch S1 GL Black 1 977 Kč 1 977 Kč TCL MOVETIME Family Watch MT40 Blue 2 477 Kč 477 Kč TCL MOVETIME Family Watch MT40 Pink 2 477 Kč 477 Kč Apple AirPods (2019) s drátovým nab. 3 977 Kč 3 977 Kč Apple AirPods 3. generace (2021) 5 377 Kč 5 377 Kč Apple AirPods Pro + Magsafe Case (2021) 6 277 Kč 6 277 Kč Samsung Galaxy Watch4 Classic 46mm LTE 7 001 Kč 1 Kč Samsung Galaxy Watch5 44mm LTE 7 001 Kč 1 Kč Apple AirPods Pro 2. generace (2022) 7 277 Kč 7 277 Kč Samsung Galaxy Watch6 40mm LTE 8 921 Kč 1 921 Kč Samsung Galaxy Watch5 Pro 45mm LTE 9 401 Kč 2 401 Kč Samsung Galaxy Watch6 44mm LTE 9 401 Kč 2 401 Kč Samsung Galaxy Watch6 Classic 47mm LTE 11 801 Kč 4 801 Kč Yealink SIP-T33G 1 577 Kč 1 577 Kč Yealink SIP-T43U 2 677 Kč 2 677 Kč Yealink SIP-W73P 2 977 Kč 2 977 Kč

