Slibovaný update na Nokii 9 nakonec nedorazí. Výrobce místo toho raději přihodí slevu na nový telefon...

Nokia 9 PureView se ukázala jako velký propadák. Telefon byl zřejmě tak velkým krokem vedle, že se výrobci nevyplatilo investovat do updatu na Android 11, byť to značka u tohoto „šestifoťákového“ modelu z roku 2019 slibovala. HMD Global se tak uchýlilo k bezprecedentnímu kroku. Telefon bude i nadále dostávat bezpečnostní aktualizace, pokud však chcete u telefonu Android 11, přihodí vám výrobce 50% slevu na nákup Nokie XR20 či jiného telefonu řady X...

Nokia na svých českých stránkách uvádí toto oficiální stanovisko: „Posláním značky Nokia je nabízet telefony, které budou opravdu dobré a ulehčí vám každý den. A jsme na to hrdí. I proto jsme museli udělat těžké rozhodnutí – neumožnit na telefonu Nokia 9 PureView upgrade na Android 11. Nekompatibilita fotoaparátu s tímto softwarem by natolik zhoršila uživatelský dojem, že to odporuje našim vysokým standardům.“

Nekompatibilní fotoaparát je sice hodně zvláštní důvod, to však nic nemění na tom, že stávající uživatelé Nokie 9 PureView zůstanou navždy na Androidu 10 a nebo sáhnou po Nokii XR20 za polovic. Stačí na těchto stránkách zadat IMEI vaší Nokie 9, který doplníte e-mailovým kontaktem. Po ověření IMEI vám následně do e-mailu dorazí instrukce, jak slevu, která se počítá z běžné maloobchodní ceny telefonů, uplatnit při příštím nákupu.

Naše dojmy z používání Nokie 9 PureView:

Tato nabídka je ze strany HMD Global časově omezená, platí do 31. března příštího roku, a to i v Česku či na Slovensku. Na každý IMEI kód můžete získat pouze jednu 50% slevu na novou Nokii XR20. I přesto se však nejedná o adekvátní náhradu za Nokii 9 PureView, a navíc není nikde psáno, že by se u Nokií tato situace nemohla v budoucnu opakovat...

Zdroj Nokia