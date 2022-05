Šlofík pod drobnohledem. Google vylepší zdravotní funkce a naučí Android detekovat chrápání a kašel

Smartphony dnes dokážou trackovat spoustu aktivit či zdravotních dat od nachozených kroků až po srdeční tep. Jak to ale vypadá, Google se v rámci služby Health Studies zkouší zaměřit i na méně typické zdravotní funkce. Nedávným příkladem bylo i měření srdečního tepu a dechu pouhým fotoaparátem telefonu.



Android by se možná brzy mohl naučit hlídat kašel či chrápání během spánku, což by pomohlo lidem bojovat například se spánkovou apnoe (obr.: 9To5Google)

Server 9To5Google nyní ve zdrojových kódech aplikace Google HealthStudies 2.0 objevil odkazy na další zajímavé funkce využívající mikrofon telefonu. Podle zachyceného zvuku by se pak měl naučit detekovat různé zvuky jako je například kašel či chrápání. To všechno bude telefon hlídat hlavně při spánku uživatele a poté lokálně ukládat v telefonu a dále analyzovat.

Zejména chrápání je dnes problém, který trápí spoustu lidí a jeho detekcí by šlo o další zpřesnění měření kvality spánku. Uživatel navíc bude schopen zjistit například i v jaké fázi spánku chrápe, což může lidem pomoci s případným bojem se spánkovou apnoe či jinou spánkovou nemocí. Podobné funkce přitom dnes nabízí akorát některé chytré hodinky či náramky, ale u telefonů jsme nic podobného zatím neviděli.

Na druhou stranu Google zatím oficiálně vývoj této funkcionality sám nepotvrdil a není jisté, zda má v plánu ji nakonec nasadit do ostré verze některé z aplikací, případně ji jen testuje pro nějaké jiné účely. Otázkou také je případná dostupnost. Zda by funkci uvolnil jen pro Pixely nebo by byla součástí i jiných telefonů s Androidem.

Zdroj: 9To5Google, Via PhoneArena