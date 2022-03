Slováci nemusí podepisovat smlouvy s operátorem. Zákazníky ověří na dálku, k pořízení tarifu stačí sken obličeje

Digitalizace je trend, který přišel s příchodem moderních a mobilních technologií a naštěstí dnes již ubývá případů, kdy zákazník musí u firem od kterých objednává elektronickou službu podepisovat ručně. Častokrát už stačí pouze digitální podpis. Na Slovensku však zašli ještě dál. Operátor Orange zde přišel s praktickou vychytávkou, kterou našim slovenským sousedům můžeme jen závidět.



Na Slovensku už zákazníkům k objednání tarifu či eSIM postačí sken obličeje

Místo podpisu smluv totiž bude jako ověření operátorovi stačit biometrický sken obličeje zákazníka a případně fotografie úředního dokladu. Tento spolehlivý způsob ověření identity uživatele operátor zatím začne podporovat pouze pro stávající klienty, ovšem jak operátor uvedl pro slovenské Živé.sk, má s touto technologií větší plány.

Zavedení této možnosti přitom nebylo nic překvapivého, operátor jej testoval už od loňského prosince a jelikož se osvědčilo, tak ji zavedl do běžného provozu. Ověřování obličeje je možné skrze počítač, ale samozřejmě i mobilní telefon. Toto ověření navíc operátor zautomatizoval s žádostmi o eSIM. Zákazník, který o ni zažádá, ověří se obličejem tak obdrží svou elektronickou SIM praktiky ihned.

Existující klienti kromě žádosti o eSIM mohou snadněji a rychle uzavřít například smlouvu k novému paušálu. Ačkoliv ji zatím nemohou paradoxně využít noví zájemci, ale jen stávající zákaznici. To se ale zřejmě časem změní a je to rozhodně cesta správným směrem, kterou by se mohli inspirovat i naši tři velcí operátoři. Pro zákazníka totiž není nic více odrazujícího než zdlouhavé podepisování dokumentů a zbytečná byrokracie.

Jak Orange ověřuje skenem obličeje: