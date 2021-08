Sluchátka Apple AirPods by se dala použít k odhalení dýchacích onemocnění. Nebo i jiná

Apple poslední roky hodně tlačí do zdravotnických funkcí svých produktů, zejména u hodinek Apple Watch. Výzkumníci nyní přišly s nápadem jak ke sledování některých zdravotních funkcí využít další z jeho zařízení: sluchátek AirPods. V rámci výzkumu totiž zjistili, že sluchátka lze použít k měření dechové frekvence.

Vědci pomocí nich analyzovali 21 zdravých dobrovolníků, kteří v rámci testu museli pomocí mikrofonu AirPodů nahrát 4minutové audio nahrávky pořízené před cvičením, během cvičení, ihned po docvičení a na závěr při odpočinku. Z nahrané audio stopy se pokoušeli detekovat rozdíly při normálním a ztíženém dýchání. Pro kontrolu museli mít testovaní jedinci i nasazené Apple Watch, aby doložili také svou tepovou frekvenci.

Celkově bylo zaznamenáno a pomocí strojového učení analyzováno přes 3 000 zvukových nahrávek, čímž šlo o největší podobnou studii provedenou na komerčně dostupném produktu. Sluchátka se sice kvalitou výsledků nevyrovnají drahému zdravotnickému vybavení, ovšem publikované audio spektrogramy ukazují, že rozdíl ve zdravém a ztíženém dýchání lze snadno detekovat, a to při použití doma i venku. To by se podle studie mohlo pomoci ke včasnému odhalení respiračních onemocnění jako je astma či některá akutní dýchací onemocnění.

Studie byla publikována na webu Apple Machine Learning Research takže logicky byla provedena pomocí sluchátek AirPods. Nicméně výzkumníci udávají, že toto zařízení bylo zvoleno hlavně kvůli své velké rozšířenosti mezi uživateli. Podobným způsobem by šly použít i jiná sluchátka s dostatečně kvalitními mikrofony. Zatím jde samozřejmě pouze o studii, nicméně je možné, že v budoucnu opravdu Apple podobnou funkci implementuje.