Sluchátka, hodinky a prsteny vyhlížejí novou solid-state baterii. Má 2× větší energetickou hustotu než Li-Ion

Japonská společnost TDK oznámila novou generaci kompaktní Solid-state baterie, která může kompletně proměnit svět nositelností. Klíčovou informací je energetická hustota až 1 000 Wh/l, což je zhruba dvakrát více, než současné Li-Ion akumulátory s maximální hustotou cca 500 - 600 Wh/l. Nová generace akumulátoru je navíc velmi tenká, a tak se s ní primárně počítá pro sluchátka, naslouchátka, ale také pro chytré prsteny nebo chytré hodinky.



Už samotné „běžné“ Solid-state baterie mají oproti současně používaným lithiovým bateriím spoustu výhod, jenže výrobci telefonů a nositelností zatím jejich hromadné nasazení odkládají. Nová generace baterií by však měla značky popostrčit ke změně, protože vývoje nových technologií u lithiových akumulátorů postupují velmi pomalu. Nová generace Solid-state baterie od TDK bude využívat značku CeraCharge a využívá materiál s energickou hustotou 1 000 Wh/l, tedy se stonásobnou oproti současným Solid-state bateriím.

Bezpečné a tenké baterie pro nositelnosti

TDK toho dosáhla použitím elektrolytu na bázi oxidu a anod ze slitiny lithia, což jim umožnilo získat „více šťávy“ z malé a kompaktní baterie. Podle výrobce se s ní nepočítá ve smartphonech, ale u wearables, které přichází do kontaktů s lidským tělem. Tedy do sluchátek, hodinek nebo chytrých prstenů, což jsou zařízení s omezeným prostorem a relativně velkou energetickou náročností. Díky použitému elektrolytu jsou navíc tyto baterie extrémně bezpečné. TDK navíc identické baterie nabízí i jako náhradu za „knoflíkové“ baterie, které musí být kvůli regulaci ze strany EU v budoucnu nahrazeny alternativními nabíjecími bateriemi.

TDK v tiskové zprávě informovalo tom, že bude finalizovat strukturu baterií nové generace a chce pokročit i směrem k jejich hromadné výrobě. Přesný termín, kdy by se tyto baterie mohly dostat do nositelností, však zatím neznáme. To stejné platí i o smartphonech. Xiaomi vloni ukázalo světu podobnou Solid-state baterii pro smartphony s pevným elektrolytem, ale ani po roce nevíme, kdy čínská značka nové baterie nasadí do běžně dostupných smartphonů. Až doposud zůstalo jen u prototypu.

