Sluchátka Huawei FreeBuds Pro 3 hrají opět výborně. Vylepšené ANC vám dá spát i v letadle

Huawei na podzim představil už třetí generaci vlajkových zcela bezdrátových sluchátek Huawei FreeBuds Pro. Už předešlá generace sluchátek, která vznikla ve spolupráci s francouzskou značkou Devialet, byla zvukově vynikající, proto nás zajímalo, zda a kam dál se Huawei s novými sluchátky ještě vůbec mohl posunout. A vylepšení zde opravdu jsou, i když už nejde o tak velký skok jako mezi první a druhou generací „pročkových“ FreeBuds.

Předně musíme uvést, že FreeBuds 3 Pro jsou opět true wireless (TWS) sluchátka špuntového typu s krátkou nožkou a několika páry vyměnitelných náušníků velikostí XS až L, proto je skoro jisté, že při správně zvolené velikosti budou v uších sedět prakticky každému. Na výběr jsou celkem tři barevné varianty (bílá, šedivě stříbrná a zelená). Aktuální prodejní cena sluchátek činí 4800 Kč.



K testování jsme obdrželi zelenou variantu sluchátek

Design této řady sluchátek nás baví hned od první generace, v průběhu let dochází k jeho vycizelování. Elegantní drobné pouzdro ve tvaru oblázku obsahuje prémiově působící sklíčko s logem Huawei, které je zřejmě tvrdší než u předchozích generací a nemuselo by se tolik škrábat. Pant u víčka pouzdra je skrytý dovnitř, tak navenek nic neruší čisté linie krabičky.



Sluchátka vypadají skvěle v dámském i mužském uchu

Uvnitř jsou zasazena na výšku samotná sluchátka. Jejich vyjmutí už nevyžaduje žádný speciální grif, hlavička dostatečně trčí ven, takže chytáte za ni. Nožička sluchátek je dlouhá zhruba 2,5 cm a obsahuje dotekové senzory, pomocí nichž se ovládá přehrávání. Samotné špunty váží každý pouze necelých 6 gramů a sedí v uchu pohodlně, takže ani po několikahodinovém nošení je necítíte. Přitom jsou sluchátka i voděodolná podle stupně krytí IP54. To znamená že mohou zmoknout nebo se setkat s potem, ale celá namočit do vody by se neměla.



Sluchátka jsou opravdu maličká a každé váží necelých 6 gramů

Při konstrukci zvukového systému použil Huawei konfiguraci s duálním 11mm dynamickým a membránovým měničem. Sluchátka tak dokážou vykreslit zvuky z frekvenčního pole od 14 Hz do 48 kHz. Zvuk je plný, příjemně zakulacený s posílenou basovou složkou, ale díky ekvalizéru nebo přednastavených profilů můžete nechat zvýraznit i jiná spektra, například výšky, nebo vyšší středové frekvence pro mluvené slovo. Celkově je poslech velmi příjemný a naladění sluchátek dostatečně univerzální na to, aby velká většina uživatelů nemusela dělat žádné změny v nastavení.

Výrazně vylepšené potlačení hluku

Zatímco zvuková charakteristika a kvalita přehrávání je v podstatě velmi podobná loňskému modelu FreeBuds Pro 2, velký skok kupředu udělal Huawei v oblasti aktivního potlačení hluku (ANC). Každé ze sluchátek obsahuje vestavěné mikrofony (tři vnější silikonové, jeden ve směru do hlavové kosti), které neslouží jen k telefonování, ale zejména výpočtu správného odhlučnění od okolí.



Vyjmutí sluchátek z dobíjecího pouzdra je mnohem snazší než u předchozích generací

ANC je podle samotného výrobce meziročně zhruba o polovinu účinnější a my to můžeme potvrdit. Dobře se sluchátka vypořádávají nejen s monotonním hlukem stejné intenzity (například hučení v letadle), ale i s různými jinými hluky měnícími výšku i hlasitost (lidské hlasy, vysavač, cinkání nádobí atd.). Podle našich zkušeností patří Huawei FreeBuds Pro 3 mezi špičku špuntových sluchátek s nejúčinnějším ANC.

Vedle aktivního potlačení hluku při poslechu hudby je ve sluchátkách k dispozici i režim propustnosti (Awareness), protože špunty i pasivně samy o sobě docela dobře těsní a někdy je zkrátka potřeba slyšet, co se děje okolo. Sluchátkové mikrofony dokážou dobře pracovat i s povětrnostními vlivy a při telefonování dokážou pro druhou stranu odfiltrovat nežádoucí fučení.



Sluchátka se dobíjí v pouzdře, celková výdrž při opakovaném dobíjení je až 30 hodin

Podporováno je mnoho kodeků SBC, AAC, L2HC, včetně kvalitního LDAC pro Hi-Res zvuk. Naopak kodeky LHDC a aptX nejsou podporovány. Sluchátka připojíte přes Bluetooth ke všem smartphonům s libovolnou platformou (Android, iOS, Huawei EMUI/Harmony OS). Základní funkce přehrávání a telefonování fungují i bez obslužné aplikace ve smartphonu, pro nastavení ovládacích gest na nožičkách nebo pro ekvalizér je ale lepší provozovat sluchátka s aplikací AI Life. Na nožičkách lze ovládat i hlasitost tahovými gesty.

Meziročně se zapracovalo také na zlepšení výdrž. Zapnuté výkonné ANC samozřejmě stále trochu víc „žere“, takže se dostanete při poloviční hlasitosti zhruba na 4 hodiny nepřetržitého poslechu (bez ANC skoro 6 hodin), ale dobrou zprávou je, že plné dobití sluchátek v pouzdře potom zabere asi jen tři čtvrtě hodiny, takže ani při dlouhém letu nemusíte být bez hudby (a odfiltrování hluku) příliš dlouho. Sluchátka z plně nabitého pouzdra lze dobít opakovaně nejméně 4×. Samotné pouzdro s kapacitou baterie 510 mAh jde dobíjet ze sítě kabelově (USB-C) i bezdrátově (max. 2 W), tento proces si vyžádá hodinu, resp. 2,5 hodiny času.



V balení se sluchátky dostanete další tři náhradní sady náušníků a krátký USB kabel

Sluchátka Huawei FreeBuds Pro 3 se nám velmi dobře osvědčila při každodenním používání. Obsahují senzor nošení, takže poznají, kdy je sundáváte a automaticky pozastaví přehrávání. Díky duálnímu párování je můžete používat se dvěma různými zařízeními a přepínat tak kontinuálně mezi poslechem například z telefonu a počítače. Sluchátka nás téměř ohromila svým výrazně vylepšeným ANC a potěšila o něco delší výdrží na jedno nabití. Cena se meziročně v podstatě nezměnila, mezi obdobně vybavenými TWS sluchátky konkurence patří Huawei stále mezi ty dostupnější.