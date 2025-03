Sluchátkový 3,5mm jack je u smartphonů na ústupu. Tyto telefony jej v Česku ještě stále mají

Je to už téměř devět let, co Apple odstranil z iPhonů sluchátkový jack. Výrobci nejvýkonnějších Androidů jej následovali krátce poté a přispěchali s alternativou v podobě bezdrátových sluchátek, které si uživatelé museli dokoupit za několik tisíc korun. Od té doby je sluchátkový jack u smartphonů na ústupu.



Sony je jedním z posledních výrobců, kteří zachovali 3,5mm jack i u svých nejvýkonnějších telefonů

U Androidů se tento trend nejprve projevil u nejvýkonnějších zařízení (s několika málo výjimkami) a postupně se rozšířil do střední třídy. Dnes již konektor najdeme převážně u levnějších telefonů v nižší, případně střední třídě. Do výkonnějších modelů se, vzhledem ke snaze o jejich neustálé ztenčování, již zcela jistě nikdy nevrátí.

Proč 3,5mm jack chtít a proč ne?

Jaký má 3,5mm jack u telefonu význam? Především umožňuje použití vlastních kabelových sluchátek, která kvalitou zvuku převyšují, jak dříve přibalované špunty a pecky, tak i některá bezdrátová řešení. Bluetooth sluchátka využívají různé kodeky, přičemž poslech bezztrátového audia bezdrátovou formou (aptX Lossless, LHDC, Oppo URLC a další) není zatím úplně běžnou záležitostí. Důvodem je nutnost podpory příslušných kodeků, jak u zdroje hudby (telefonu), tak u sluchátek.

Další výhodou jacku je, že připojená sluchátka často slouží jako anténa pro FM rádio, které bývá u těchto telefonů k dispozici. Bezdrátová sluchátka tuto funkci zastávat nemohou. Na trhu se sice objevila i USB-C sluchátka, ta však nezaznamenala výrazný úspěch. Přestože jsou stále k dostání, jejich krátký kabel a integrovaný mikrofon s modulem pro regulaci hlasitosti komplikují připojení třeba k domácímu audiosystému.

Po odstranění 3,5mm jacku z telefonů mnoho uživatelů přešlo na bezdrátová řešení. Někteří však stále preferují kvalitnější „drátové“ audio a poslech hudby v kvalitnějších sluchátkách od profesionálních audio značek, která často převyšují cenu samotného telefonu. V současné době to zejména u levnějších zařízení platí dvojnásob.

Tyto telefony sluchátkový jack ještě mají:

Sony Xperia Pro-I katalog rozměry a hmotnost: 166 × 72 × 8,9 mm, 211 g

displej: 6,5", kapacitní OLED, 1 644 × 3 840, 643 PPI

sítě: 2G, 4G, 5G

konektivita: USB Type-C, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2, GPS

paměť: 512 GB, microSDXC (1 TB), RAM: 12 GB, baterie: 4 500 mAh

procesor: Qualcomm Snapdragon 888 (8× Cortex-X1, 2,8 GHz, 5nm)

operační systém: Google Android 11

fotoaparát: 12MPx, video (3 840 × 2 160), autofocus, blesk 69 %

vybavenost cena: není v prodeji

Asus Zenfone 11 Ultra katalog rozměry a hmotnost: 164 × 77 × 8,9 mm, 225 g

displej: 6,8", kapacitní LTPO AMOLED, 1 080 × 2 400, 388 PPI

sítě: 2G, 4G, 5G

konektivita: USB Type-C, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, GPS

paměť: 256 GB, RAM: 12 GB, baterie: 5 500 mAh

procesor: Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 (8× Cortex-X4, 3,3 GHz, 4nm)

operační systém: Google Android 14

fotoaparát: 50MPx, video (7 680 × 4 320), autofocus, blesk 78 %

vybavenost cena: 22 000 Kč

Sony Xperia 1 V katalog rozměry a hmotnost: 165 × 71 × 8,3 mm, 187 g

displej: 6,5", kapacitní OLED, 1 644 × 3 840, 643 PPI

sítě: 2G, 4G, 5G

konektivita: USB Type-C, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.3, GPS

paměť: 256 GB, microSDXC (1 TB), RAM: 12 GB, baterie: 5 000 mAh

procesor: Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 (8× Cortex-X3, 3,2 GHz, 4nm)

operační systém: Google Android 13

fotoaparát: 52MPx, video (3 840 × 2 160), autofocus, blesk 75 %

vybavenost cena: není v prodeji

Asus ROG Phone 9 katalog rozměry a hmotnost: 164 × 77 × 8,9 mm, 227 g

displej: 6,8", kapacitní LTPO AMOLED, 1 080 × 2 400, 387 PPI

sítě: 2G, 4G, 5G

konektivita: USB, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, GPS

paměť: 256 GB, RAM: 12 GB, baterie: 5 800 mAh

procesor: Qualcomm Snapdragon 8 Elite (8× Oryon Prime, 4,3 GHz, 3nm)

operační systém: Google Android 15

fotoaparát: 50MPx, video (7 680 × 4 320), autofocus, blesk ?

vybavenost cena: není v prodeji

Motorola Moto G84 katalog rozměry a hmotnost: 160 × 74 × 7,6 mm, 168 g

displej: 6,5", kapacitní P-OLED, 1 080 × 2 400, 405 PPI

sítě: 2G, 4G, 5G

konektivita: USB Type-C, Wi-Fi 5, Bluetooth 5.1, GPS

paměť: 256 GB, RAM: 12 GB, baterie: 5 000 mAh

procesor: Qualcomm Snapdragon 695 5G (8× Kryo 660, 2,2 GHz, 6nm)

operační systém: Google Android 13

fotoaparát: 50MPx, video (1 920 × 1 080), autofocus, blesk 63 %

vybavenost cena: 4 400 Kč

Poco X6 katalog rozměry a hmotnost: 161 × 74 × 8,0 mm, 181 g

displej: 6,7", kapacitní AMOLED, 1 080 × 2 400, 395 PPI

sítě: 2G, 4G, 5G

konektivita: USB Type-C, Wi-Fi 5, Bluetooth 5.2, GPS

paměť: 256 GB, microSDXC (1 TB), RAM: 8 GB, baterie: 5 100 mAh

procesor: Qualcomm Snapdragon 7s Gen 2 (8× Cortex-A78, 2,4 GHz, 4nm)

operační systém: Google Android 14

fotoaparát: 64MPx, video (3 840 × 2 160), autofocus, blesk 66 %

vybavenost cena: není v prodeji

Samsung Galaxy A25 6/128GB katalog rozměry a hmotnost: 161 × 77 × 8,3 mm, 197 g

displej: 6,5", kapacitní Super AMOLED, 1 080 × 2 340, 396 PPI

sítě: 2G, 4G

konektivita: USB Type-C, Wi-Fi 5, Bluetooth 5.3, GPS

paměť: 128 GB, microSDXC (1 TB), RAM: 6 GB, baterie: 5 000 mAh

procesor: Samsung Exynos 1280 (8× Cortex-A78, 2,2 GHz, 5nm)

operační systém: Google Android 13

fotoaparát: 50MPx, video (3 840 × 2 160), autofocus, blesk 59 %

vybavenost cena: 5 800 Kč

Redmi Note 13 Pro katalog rozměry a hmotnost: 161 × 75 × 8,0 mm, 188 g

displej: 6,7", kapacitní AMOLED, 1 080 × 2 400, 395 PPI

sítě: 2G, 4G

konektivita: USB Type-C, Wi-Fi 5, Bluetooth 5.2, GPS

paměť: 256 GB, microSDXC (1 TB), RAM: 8 GB, baterie: 5 000 mAh

procesor: Mediatek Helio G99 Ultra (8× Cortex-A76, 2,2 GHz, 6nm)

operační systém: Google Android 13

fotoaparát: 200MPx, video (3 840 × 2 160), autofocus, blesk 63 %

vybavenost cena: 4 900 Kč

Samsung Galaxy A15 katalog rozměry a hmotnost: 160 × 77 × 8,4 mm, 200 g

displej: 6,5", kapacitní Super AMOLED, 1 080 × 2 340, 396 PPI

sítě: 2G, 4G

konektivita: USB Type-C, Wi-Fi 5, Bluetooth 5.3, GPS

paměť: 128 GB, microSDXC (256 GB), RAM: 4 GB, baterie: 5 000 mAh

procesor: Mediatek Helio G99 (8× Cortex-A76, 2,2 GHz, 6nm)

operační systém: Google Android 14

fotoaparát: 50MPx, video (1 920 × 1 080), autofocus, blesk 56 %

vybavenost cena: 3 900 Kč