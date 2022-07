Slušně vybavený model nižší střední třídy s podporou 5G. Vivo Y52 je ve výprodeji o tisícovku levnější

Vivo začíná v Česku doprodávat smartphone, který se na trhu objevil loni na podzim. V rámci letní akce značky telefonu sice celkově klesla cena, ovšem ještě zajímavěji vypadá jeho výprodej na e-shopu CZC. Telefon se běžně prodává za 5 699 korun, ovšem v rámci výprodeje jej můžete sehnat již za 4 490 Kč, a to v barevné variantě Polar Blue. Tři další e-shopy pak nabízí i černou barevnou variantu, ovšem cenově už se dostáváme na 4 900 korun.

Telefon dostal do výbavy 6,58" IPS LCD displej s rozlišením Full HD+ a tři fotoaparáty. Hlavní snímač má rozlišení 48 megapixelů. Čtečku otisků prstů hledejte na boku, pod zadním plastovým krytem najdeme 5 000mAh baterii s podporou 18W rychlého dobíjení. Výkon diktuje Mediatek Dimensity 700 s podporou 5G sítí, navazuje na něj 4GB operační paměť a 128GB úložiště. To mžete ve sdíleném slotu rozšířit microSD kartami, a nebo si do telefonu vložíte hned dvě SIM karty.

V redakci jsme otestovali pouze výše postavený Vivo Y72, která je, až na rozdílné foťáky a dvojnásobnou RAM prakticky stejný. V recenzi jsme telefonu zazlívali nudný design a také vysokou cenu, která se však konečně dostala do přijatelnější hladiny. Byť jen v podobě níže postaveného modelu. Mějte však na paměti, že Vivo bude telefon pomalu vyprodávat, takže může z trhu poměrně rychle zmizet.