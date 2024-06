Smajlíky jsou nadužívané a neosobní. Tato mobilní aplikace zajistí sdílení autentických video reakcí

Asi i vy jste zvyklí zasílat reakce na doručené zprávy, fotografie nebo videa ve formě smajlíků. Reakce jsou často trefné a rychlé, na stranu druhou jim však chybí kus vaší osobnosti. Právě to se snaží napravit sociální síť Seen, která startuje s mobilní aplikací pro iPhony. Je postavena na tom, že k obsahu, který rozpošlete, vám vaši přátele nahrávají autentické videoreakce.



Sociální síť Seen se nespokojí se smajlíky. Jedinou možností reakce jsou video odpovědi vašich přátel k obsahu, který s nimi sdílíte. Aby byl kruh kompletní, můžete i na jejich reakci přidat svou vlastní reakci...

Přes aplikaci Seen můžete soukromě posílat videa v privátních nebo skupinových chatech. Když chce někdo reagovat na doručený obsah, musí nahrát krátkou video odpověď, kterou vidí původní odesílatel a společní přátelé obou osob. Jakožto původní odesílatel můžete ještě nahrát video s reakcí na reakci vašeho přítele. Sociální síť Seen chce tímto způsobem daleko více přiblížit všechny zainteresované osoby. Textové reakce a obyčejné smajlíky v aplikaci nejsou dostupné.

Seen počítá i s integrací jiných komunikačních aplikací, takže budete moci přes Seen sdílet obsah, který jste našli na jiné sociální síti. A to je vzhledem, k zatím malému počtu uživatelů aplikace, rozhodně dobrý začátek. Výhledově se počítá s podporou YouTube Short a Reels z Instagramu. Seen je aktuálně k dispozici k bezplatnému stažení na App Storu, Android verze by se měla brzy objevit na Google Play. Vývojáři však přesný termín zatím neoznámili.

Via Techcrunch