Smáli se mu, přesto změnil svět. Před 14 lety šel do prodeje první iPhone

Dne 29. června 2007, tedy přesně před 14 lety, přišel do prodeje nejočekávanější smartphone, který změnil smartphonový průmysl – Apple iPhone. Představen byl již v lednu téhož roku, ale právě až s úvodem léta si jej mohli první zájemci pořídit, a to výhradně u amerických operátorů. Ačkoli dnes tento mobil zná prakticky každý, protože zformoval současnou podobu smartphonů, tehdy šlo o velmi kontroverzní zařízení.

Jeho revoluční stránkou byl celodotykový displej ovládaný prstem a jednoduché ovládání. Přesto byl v mnoha ohledech telefon jednoduchý až příliš a mnozí lidé se mu (v té dobu oprávněně) vysmívali, jako například tehdejší šéf Microsoftu Steve Ballmer. Telefon totiž v původní podobě neobsahoval obchod s aplikacemi a spoléhal na webové služby. Neuměl 3G, postrádal GPS, nepodporoval MMS zprávy, tehdy populární Javu, a dokonce ani Flash.

I výbava byla z dnešního pohledu spíše úsměvná. Jeho displej tehdy Steve Jobs označoval jako gigantický, přesto šlo pouze o 3,5" TFT panel s rozlišením 320 × 480 pixelů. Úložiště mělo 4 nebo 8 GB paměti, fotoaparát byl pouze dvoumegapixelový a zpočátku neuměl ani natáčet video.

Přečtěte si náš dobový článek ze dne představení:

To ale navzdory vysoké ceně 399 dolarů fanoušky neodradilo a nový koncept smartphonu zvítězil. Výzva to byla i pro konkurenci, kterou o rok později nastartoval operační systém Android a první telefony s ním. Ačkoliv Apple měl díky iPhonu pár let náskok, nakonec byl nucen telefon rychle vylepšovat a časem všechny zásadní nedostatky prvního iPhonu odladil.

Připomeňte si jaký byl původní Apple iPhone: