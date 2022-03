Smartphone a digitrony. Česká firma vydává aplikaci pro ovládání svých stylových hodin

Propojení starých a moderních technologií. Přesně na to se specializuje značka Noyce Joyce od českého startupu 3Dsimo o které jste již jednou na Mobilmanii mohli číst v souvislosti se stylovými retro hodinami Nixie Time Zone Clock. Nyní stejná firma oznamuje vydání své první aplikace se kterou bude možné její elektroniku ovládat.



Aplikace pro ovládání hodin Nixie Clock

Aplikace je právě určena pro majitele zmíněných hodin řady Nixie Clock, které k zobrazování času a dalších informací používají originální historické digitronky. Ty už se přitom více než 40 let nevyrábí a firma je shání od překupníků po celém světě. Aplikace dovolí hodinám jedním klikem synchronizovat čas i datum s informacemi z telefonu.

Vzhledem k záři a životnosti digitronek je možné hodiny přepnout také do nočního režimu, který je dovolí v určité hodiny zhasnout, což se může hodit například v noci nebo v čas, kdy víte, že nejste doma/v práci. Každý digitron lze také skrze aplikaci přepnout do režimu přesýpávání číslic, což naopak životnost digitronek může prodloužit a ještě to pěkně vypadá. Přesýpávání je možné nastavit na každou minutu, hodin, nebo třeba jen jednou denně.

Aplikace podporuje jak nejmenší hodiny Nixie Clock, tak i větší variantu s časovými zónami. V jiných hodinách zase aplikace v budoucnu dovolí nastavení zobrazení počtu odběratelů u sociálních sítí, na silvestra půjde nastavit odpočet do nového roku a specialitou pak bude režim připomínající odpočet startu vesmírné lodi Apollo, ke kterému byly v minulosti digitronky použity. Aplikace bude dostupná ke stažení pro telefony s operačním systémem Android či iOS už koncem dubna.

Hodinky Nixie Clock od české značky 3Dsimo: