Smartphone, cyklopočítač a akční kamera v jednom. Koncept ukazuje směr, kterým by se mohly vydat skládací telefony

Když dnes vidíte označení „skládací telefon“, většina z vás si asi představí skládací véčko nebo skládací knížku. Ta může být v podání Huawei skládací nadvakrát, tím však často naše představivost končí. O něco dál zašla značka Infinix, která předvedla v praxi koncept ZERO Mini Tri-Fold. Jedná se o koncept telefonu, který předěláte na akční kameru nebo do podoby cyklopočítače. A to vše díky skládací konstrukci se dvěma panty.



I takto by v budoucnu mohl vypadat skládací telefon – přímý konkurent pro skládací véčka

Jedná se o skládačku se třemi displejovými díly, která na výšku vypadá jako běžný smartphone. Díly displeje se skládají na sebe ve tvaru písmene Z, ovšem díky tomu, že je jeden pant vnitřní a druhý vnější, se může telefon přetransformovat do tří různých podob. Při maximálním rozevření se jedná o tenký smartphone, při maximálním zavření se z něj stane něco na způsob akční kamery se třetinovým displejem. Infinix ke konceptu počítá i s držáky, které telefon pevně upevní k batohu, palubní desce auta nebo k řídítkům na kole. Třetí režim zase nabídne dva displejové díly směrem k uživateli a jednu část displeje směrem ven. Třeba pro focení selfíček nebo pro překlady mezi dvěma osobami.

Skládací telefon a různé možnosti využití

Podle výrobce je koncept, který zřejmě už existuje i ve fyzické podobě, lehký, stylový a má vše potřebné pro to, aby se podobný telefon mohl v budoucnu stát skutečností. Konkrétní specifikace telefonu však prozatím chybí. Na fotkách vidíme jen dvojitý zadní fotoaparát s LED přisvětlením a selfie kameru v displejovém průstřelu. Stereoreproduktory jsou umístěny v tenkých bocích spodního dílu.



Koncept Infinix ZERO Mini Tri-Fold je ukázkou toho, jak variabilní by mohly být budoucí skládací telefony

U toho horního zase na hranách vidíme nabíjecí USB-C konektor a slot pro nanoSIM, resp. regulátory hlasitosti a zamykací klávesu. U konceptu není jasný ani čipset, který se stará o výkon, a hodně by nás zajímala i kapacita použité baterie. Zcela jistě nebude tak vysoká jako u běžných telefonů.



Koncept lze pomocí držáku připevnit na řídítka kola nebo třeba upnout na batoh. V tom případě se z něj stane něco na způsob akční kamery

Infinix chce tímto konceptem narušit stávající černobílé vidění světa skládacích zařízení. A podle jeho slov je to „více než jen pohled na to, co se objeví v budoucnu“. Telefon se tak ve stávající podobě do prodeje ještě nedostane. Ale kdo ví, co bude za pár let.

Zdroj: PR Newswire