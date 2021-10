Smartphone jako hudební ladička. Kytaru si teď může s pomocí Googlu naladit každý

Víte, že svůj telefon můžete použít k ladění hudebního nástroje, aniž byste potřebovali jakoukoliv speciální aplikaci? Je to díky Googlu a jeho nově integrovaným nástrojům přímo do vyhledávače. Těch už obsahuje několik a stále přibývají. Horkou novinkou je právě ladička nástrojů. K její aktivaci stačí jen v prohlížeči na telefonu napsat do vyhledávacího políčka Google tuner a funkce se sama spustí.

Prohlížeč samozřejmě v tu chvíli bude vyžadovat přístup k mikrofonu telefonu. Po vydání zvuku pak začne telefon analyzovat, jaký tón jste zahráli včetně oktávy. Hlavním benefitem funkce je jednoduchost a její dostupnost všem, nehledě na platformu. Jde přitom již o druhý nástroj, který má pomoci hudebníkům. Prvním, který vyhledávač získal, byl metronom. Kromě toho zde najdete i nástroje jako vodováha, kalkulačka, hod kostkou, nebo třeba meditaci.

