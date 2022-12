Smartphone jako mozek notebooku. Idea znovu ožívá, Chromebooky však tento přístup zřejmě stále nenahradí

Před čtyřmi lety jsme na CESu obdivovali produkt s označením Project Linda, pod který se podepsala firma Razer. Jednalo se o notebookové šasi, do něhož jste vložili herní smartphone téže značky, který poskytoval potřebný výpočetní výkon. Displej vloženého telefonu sloužil současně jako touchpad. Bohužel zůstalo pouze u fáze konceptu, protože se Linda do prodeje nikdy nedostala. Do téže řeky se však pokouší vstoupit nový hráč, který chce nahradit Chromebooky. Povede se mu to napodruhé?

Notebook s označením HTL WitH je osazen 13,3" 60Hz IPS LCD displejem s rozlišením Full HD. Šasi o rozměrech 311 × 210 × 14,9 mm vyplňuje 5 000mAh baterie, která pohání notebook a dobíjí i připojený telefon. Ten je totiž výpočetním centrem celého smartphonu, a připojujete jej do postranního USB-C konektoru. Jeden je určen pro Androidy, druhý pro iPhony. Na těle dále najdeme dva HDMI porty, 3,5mm jack a čtečku microSD karet. Navíc je ještě USB-C pro nabíjení, a v pořadí již čtvrtý USB-C pro připojení periferií. Na jedno nabití má notebook s klasickou klávesnicí a touchpadem vydržet až šest hodin.



HTL WitH chce na cestách nahradit kombinaci laptopu, tabletu a přídavného příslušenství. Místo něj si vložíte do tašky notebookové šasi a do kapsy přidáte telefon

Připojení smarthponu však není tak efektní, jako v případě konceptu od Razeru. Telefon je spojen s notebookem přes kabel, podpora je však zajištěna napříč značkami, není tedy třeba vlastnit žádné specifické zařízení. Do notebooku o hmotnosti 1,2 kg se zrcadlí prostředí z připojeného smartphonu. Můžete tak pracovat s daty uloženými v telefonu, ale na daleko větší klávesnici, displeji a také s využitím touchpadu.

Nedostatkem celého řešení je zatím omezená dostupnost pouze pro Japonsko. Skoro to vypadá, že i firma HTL zatím jen testuje, jak na zařízení zareagují zákazníci. Na japonském Amazonu tento produkt stojí necelých 10 500 Kč, ovšem dá se objednat i do Česka. Dokázali byste si představit používání podobného notebooku, jehož výpočetním centrem by byl váš smartphone? Nebo je to podle vás zcela zbytečný produkt, který mezi stávající smartphony a notebooky. resp. Chromebooky, stěží zapadne?

Vzpomínáme na unikátní koncept Razer Linda: