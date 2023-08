Smartphone jako otevřená kniha. Toto je sedm věcí, které byste si rozhodně neměli ukládat do telefonu

Smartphony jsou s námi prakticky neustále, a proto je mnozí uživatelé využívají jako digitální úložiště všeho možného. Máme v nich uložené platební karty, členské kartičky, lístky na různé akce, kopie dokladů (třeba při cestě do zahraničí) nebo třeba i osobní údaje včetně hesel. Ta bývají zcela běžně ukládána v nijak zabezpečených aplikacích, např. v poznámkách. Android zjistí, že ho sleduje AirTag. Detekce funguje i u starších verzí, poradíme, kde ji hledat Uložení citlivých dokumentů a informací do telefonu je pohodlné, pokud však nemáte telefon patřičně zabezpečen, ať již proti fyzické krádeži (zámek displeje, vzdálený přístup), nebo před online útoky (chybějící záplaty zabezpečení, instalace pokoutně stažených aplikací), mohou vám útočníci odcizit uživatelská data, získat přístup k bankovnímu účtu či kompletně odcizit vaši „digitální identitu“.

Telefon je vaše digitální „já“, a jeho ztráta nebo krádež může být velký problém. I kvůli dokumentům, souborům a fotkám, které v něm máte uložené... Dalším důležitým aspektem jsou uložené soubory, o které můžete v případě ztráty či odcizení telefonu, přijít. A chybějící zámek displeje může veřejnosti odhalit třeba citlivé fotky, které by měly být před zraky ostatních pečlivě skryty. Třeba díky zámku displeje, který však rozhodně nepoužívá úplně každý. Jenže, pokud používáte telefon bez zabezpečeného přístupu, při jeho ztrátě či odcizení se z něj stane otevřená kniha. Vybrali jsme sedm věcí, které byste rozhodně neměli ukládat do telefonu. Všechna hesla na jednom místě Používání hesel může uživatelům značně ztížit život. Skoro každá aplikace či služba má jiné podmínky pro délku a složitost hesel, a pokud nechcete s drobnými obměnami „recyklovat“ stále to stejné heslo, rozhodně si je nezapamatujete. Co je jen nepatrně horší, než počítačový monitor oblepený lístečky s hesly, nebo platební karta, na které je fixou napsaný PIN? Telefon, v němž máte hesla uložená v plain textu, např. v poznámkách.

Hesla a PIN kódy platebních karet si rozhodně neukládejte do běžně dostupných poznámek v telefonu, raději zvolte ověřené úložiště zabezpečené jedním globálním heslem Pokud vám telefon někdo odcizí nebo napadne na dálku, má k vašim heslům velmi snadný přístup. Hesla si rozhodně do telefonu neukládejte v běžně čitelné podobě, ale do zabezpečeného správce hesel. Ten potřebuje je jedno hlavní heslo, které by mělo být komplexní, a tak je vhodné, abyste si jej zapomatovali. Ostatní hesla můžete pustit z hlavy, protože vám je pohlídá mobilní aplikace. I mobilní úložiště hesel však už potkalo několik úniků, aplikaci pro uložení hesel si tedy dopředu „proklepněte“.

Domovská adresa V telefonu byste neměli ukládat soubory, např. faktury, které prozradí vaši domovskou adresu. V opačném případě se můžete při odcizení telefonu ještě stát oběží vydírání, nebo někdo může narušit vaše soukromí. U aplikací, které chtějí znát vaší polohu, ale vyloženě ji vědět nepotřebují (např. Facebook), deaktivujte oprávnění pro přístup k poloze. Nezapomeňte na to, že i v Google mapách můžete mít svou domovskou adresu uloženou jako „Domov“.

V telefonu byste neměli mít ani uloženou svou osobní adresu, aby nelákala případného zloděje telefonu k návštěvě... Pokud dojde ke ztrátě nebo odcizení telefonu, nepočítejte s tím, že by vám jej někdo, byť poctivý nálezce, hodil do schránky. Telefon můžete přes vzdálené ovládání na dálku uzamknout a na displeji zobrazit telefonní číslo někoho z vaší domácnosti, přes které se s nálezcem domluvíte na předání telefonu. Vaše domácí adresa není vůbec potřeba. Fotokopie dokladů Když vyrážíte do zahraničí, některé uživatelé si nechávají pas v trezoru na pokoji, a berou si s sebou jen jeho kopii. Nejjednodušší je samozřejmě pas, občanku nebo třeba řidičák z obou stran vyfotit a nechat uložené v telefonu. Pokud jej ale nemáte zabezpečený zámkem displeje, případný zloděj má vaše osobní údaje doslova jako na dlani. Nepoctivý nálezce je dokonce může zneužít pro vlastní prospěch.

Necháváte si v hotelovém trezoru pasy a máte v mobilu jejich ofocené kopie? Zatímco využití fyzického pasu (a dalších dokladů) ohlídáte, v online světě to rozhodně neplatí Pokud chcete mít u sebe fotokopie dokladů, vsaďte na starou dobrou tiskárnu. Kopie přeložíte a schováte mnohem bezpečněji, než telefon, o který můžete snadno přijít. Třeba v Londýně dochází ke krádeži telefonu každých šest minut!

Rodinné i choulostivé fotky Většina z nás telefony používá k focení toho, co se okolo nás děje. Ztrátou telefonu či jeho krádeží o fotky nenávratně přijdete, tedy za předpokladu, že je neukládáte do cloudu, nebo telefon pravidelně nezálohujete. Problematické mohou být i intimní a choulostivé fotografie, které nejsou určeny pro oči ostatních. V krajních případech mohou posloužit i pro vaši diskreditaci.

Ztráta, krádež nebo zničení telefonu vás připraví o rodinné fotky. Ty byste měli pravidelně zálohovat, chouloustivé pak zaheslovat či skrýt před běžnými uživateli telefonu Fotografie pravidelně zálohujte, abyste v případě problémů či odcizení telefonu přišli jen o malou část z nich, nejlépe o žádnou. Choulostivé fotografie oddělte od zbytku fotek, např. je přesuňte do Zabezpečené složky. Nechcete totiž známým ukazovat fotky z dovolené u moře, mezi které se vloudilo pár nepublikovatelných snímků. Některé nadstavby navíc dokáží zablokovat otevření aplikací, např. prohlížeče fotek, bez toho, aniž byste zadali PIN kód nebo přiložili otisk prstu. Citlivé dokumenty Do telefonů pravidelně stahujeme důležité dokumenty, ale zapomínáme je v paměti. Představte si to jako neustále plnící se plochu na Desktopu, kterou jednou, kvůli nedostatku místa, stejně musíte promazat a vysypat koš. Na telefonu však složka se staženými soubory může narůstat prakticky do nekonečna. A ten, kdo se těchto souborů zmocní, se může dostat k nečekaným informacím.

Možná se budete divit, kolik máte v telefonu stažených dokumentů s citlivými údaji, tj. s rodnými čísly, adresami, telefony nebo podpisy Najdete zde odepsané smlouvy, výpisy z účtů, faktury, pojistky, letenky a další dokumenty s citlivými osobními údaji, např. s e-maily, zdravotními informacemi a kontakty s adresami, které by v nesprávných rukou mohly napáchat paseku. Schválně, kolik starých zbytečných souborů se soukromými údaji máte ve svém telefonu vy? Já jich jen za poslední půlrok napočítal přes devadesát. Ani jeden z nich nepotřebuji a zřejmě už ani potřebovat nebudu, všechny měly být dávno smazané.