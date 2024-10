Smartphone jako společný produkt více firem. Jeden výrobce nedokáže všechno, bez licencování by to nešlo

Novodobé smartphony světoznámých mobilních výrobců sice nesou logo jedné značky, ale nemohly by vzniknout bez několika desítek dodavatelů hardwaru a softwaru. A platí to i pro ty největší výrobce, např. pro Samsung. Ten si dokáže spoustu komponent sice vyrobit sám, stejně tak si i navrhne design telefonů, jenže telefon nemůže být kompletní bez hardwarových a softwarových komponent, které dodají nebo licencují další firmy. Bez nich by se vývoj smartphonů za poslední roky prakticky nemusel vůbec posunout dopředu.



LDAC, AptX nebo Dolby Atmos – to všechno jsou technologie, které musí mít výrobci telefonů licencované. Ať už zadarmo nebo za poplatek

Ve světe smartphonů je běžnou praktikou licencování technologií, za což majitelé licencí dostávají finanční kompenzace a nebo jsou zdarma s tím, že je výrobci telefonů ve svých uživatelských podmínkách nezamlčí. Vezměte si třeba Bluetooth, které dnes u smartphonů bereme jako naprostou samozřejmost. Bez ohledu na model telefonu je v něm při poslechu hudby přes sluchátka zapojen třeba Qualcomm nebo Sony. Japonská firma konkrétně Googlu bezplatně licencuje audio kodek LDAC, aby jej mohl nasadit ve všech Androidech. Licence je zdarma, ale stále ji vlastní Sony. Stejné je to i u Qualcommu a jeho kodeku AptX (HD).

Vybrané licencované technologie u telefonů: návrhy jader procesorů a mobilních grafik

technologie 5G

odolné sklo Gorilla Glass

audio kodeky (AptX, LDAC)

prostorový zvuk (Dolby Atmos)

obrazové technologie (Dolby Vision)

certifikované filtry modrého světla

formáty souborů a fotografií (HEIF)

umělá inteligence

a další...

Podobně jsou na tom i vývojáři čipsetů, kteří si musí licencovat návrhy procesorových jader od ARM. Čipset může ve finále nést třeba značku Snapdragon, Mediatek nebo Exynos (Samsung), bez licencování by to ale možné nebylo. Mezi další licencované technologie patří třeba 5G. Nikoliv primárně kvůli modemům, ale kvůli technologiím (např. od Broadcomu či Nokie), které umožní modemům fungovat efektivně a účelně. A pak tu máme třeba odolná skla Gorilla Glass od Corningu. Ta si často výrobci vyrábí sami pod licencí, Corning jim dodá materiál a „know-how“, ale do jejich výroby nezasahuje.

Licence pokrývají i označení Dolby Vision, Dolby Atmos nebo různé další technologie využívající prostorový zvuk. Licencovány jsou často i používané formáty souborů nebo fotografií (např. HEIF). A licence se týká i spousty dalších funkcí, které ve smartphonu ani nejsou vidět. Spousta technologických firem dnes existuje jen jako držitel patentů. Když zjistí, že někdo patent využívá a neplatí za něj poplatky, obrací se na soud. Poplatky mohou být vybírány ročně a nebo za každý prodaný telefon. Z prodaných telefonů tak výrobci telefonů odvádějí „desátky“ těm, kteří telefony dovybavili svými technologiemi. O kolik procent se jedná, nikdo neuvádí.

Ne vždy je na placení shoda

A pokud výrobci odmítají za patenty a licence platit, musí funkce u svých zařízení omezit. To platí např. u měření okysličení krve u hodinek Apple Watch v USA, kde se americký gigant nedohodl s firmou Masimo. Ta v nedávné době dokonce kuriózně přešla na stranu Googlu, aby mu pomohla s vývojem budoucích referenční platformy se systémem Wear OS.

Čerstvě se problém s licencováním týká i společnosti OnePlus, která v krátké době už podruhé nesmí v Německu prodávat své telefony. Tentokrát jej k tomu přinutila firma InterDigital, kvůli svému 5G patentovému portfoliu. Po dvouletém patentovém sporu s Nokií se telefony značek OnePlus a Oppo vrátily k našemu západnímu sousedovi až letos v lednu, nyní OnePlus v Německu uživatelům opět nabízí jen tablety a hodinky.

Licencování patentů a technologií se u smartphonů děje na pozadí, detaily smluv mobilní výrobců a jejich dodavatelů neznáme. Ale je jisté, že bez licencování by dnes nebyly telefony tam, kde jsou. Na samotném výrobci je pak už jen to, aby všechno „spojil“ dohromady ve funkční celek.

