Smartphone jen pro starší 16 let. Na krabičkách telefonů mají být podobná varování jako na cigaretách

O „závislosti“ na smartphonech jste si toho u nás na webu mohli už přečíst dost a dost. Za posledních několik let jsme si na chytré telefony natolik zvykli, že je bereme jako neoddělitelnou součást našich životů. Někteří uživatelé se na nich stali dokonce závislí, a to třeba kvůli sociálním sítím nebo hraní mobilních her. Britské uskupení UsForThem však zašlo hodně daleko, usiluje o to, aby došlo k zákazu prodeje smartphonů všem, kterým ještě nebylo 16 let.

Stejná skupina se navíc prosazuje o to, aby byl prodej telefonů regulován stejně, jako tabákový průmysl. Lobují za to, aby se na základních krabičkách telefonů při pořízení povinně objevovaly štítky, které známe např. z cigaretových krabiček. A nápisy by mohly znít třeba nějak takto: „Nadměrné používání telefonu poškozuje zdraví“, „Při používání telefonu se můžete cítit izolovaně a v depresi“, „Internetové prostředí je toxické“, apod.



Měl by podobný způsob regulace smartphonů vůbec nějaký smysl?

Největší zastánkyní omezování dětí pod 16 let je britská učitelka Katharine Birbalsingh. Ta by k zákazu pití alkoholu, kouření cigaret, jízdy autem a sledování určitých typů filmů okamžitě přidala i zákaz používání smartphonů. Právě ty jsou podle ní vstupní bránou ke všem zmíněným „zákazům“, telefony navíc děti rozptylují při učení a dokonce mohou ovlivňovat jejich psychický stav a způsobovat závislost.

Opírají se o nelichotivá fakta

Kampaň #SafeScreensForTeens se opírá o informace, které rozhodně nezní příliš lichotivě. Ve Velké Británii vlastní telefon 91% dětí mladších 11 let, v drtivé většině případů se jedná o smartphone. V průměru na něm děti tráví každý den 3 hodiny a dvacet minut! Každé čtvrté dítě vykazuje určité známky závislosti. U dětí, které telefon používají přes pět hodin denně, se pak uvádí daleko vyšší riziko sebepoškozování a sebevražd. Regulace smartphonů je třeba i kvůli tomu, že telefony, podle této studie, způsobují u dětí strukturální a funkční změny na mozku.



Ke kampani #SafeScreensForTeens můžete přidat i svůj vlastní podpis

Jenže, jak omezení uvést do praxe, si moc reálně představit nedokážeme. Děti si už teď zvykli na to, že mají smartphone neustále po ruce. A to, že si jej nemohou pořídit sami, není zase až takové omezení. V drtivé většině případů totiž telefony pořizují rodiče, a nebo se nejedná o zcela nová, ale o „šuplíková zařízení“. A rodiče je dávají dětem, aby jim mohli kdykoliv zavolat a mít jistotu, že jsou v pořádku.

A jak by probíhala případná kontrola používaní smartphonů v běžném životě? Znamenalo by to, že by policisté zastavovali děti se smartphony na zastávkách MHD a kontrolovali občanky? To prostě není reálné...

Rodiče mají už teď v rukou silné nástroje

Kampaň zřejmě, nejen ve Velké Británii, rozproudí vody, ale je třeba dodat, že rodiče už mají velmi silné nástroje k tomu, jak dětem omezit používání smartphonů či obsah, který na něm mohou sledovat či sdílet. Otázkou je, jak často, a jak efektivně se tyto nástroje používají.



Funkce Čas u obrazovky umožňuje evidovat to, co s telefonem dělají vaše děti, a případně jim na dálku nastavit určitá omezení

U Androidů se jedná o funkci Digitální pohoda, u iPhonů zase o funkci Čas u obrazovky. V obou aplikacích můžete vybrat spárované zařízení dítěte, podívat se na nejčastěji používané aplikace, nastavit klidový čas, limity jednotlivých aplikací a sociálních sítí, omezení komunikace či aplikace, které jsou povolené vždy. Androidy dětských uživatelů můžete nastavit tak, aby jakýkoliv pokus o instalaci či nákup aplikace nejdříve vyžadoval vaše svolení. Jinými slovy, můžete mít přehled o tom, co děti s telefonem dělají, budete si však muset doinstalovat aplikaci Google Family Link, která zajistí samotné propojení účtů rodiče a dítěte.

Regulace tedy není potřeba. Nebo snad ano? Jste pro plošný zákaz smartphonů u dětí a dospívajících mladších 16 let, nebo současné nástroje bohatě stačí? A jak je to u vašeho dítěte? Máte přehled, co na telefonu dělá, nebo má vaše ratolest volné pole působnosti? Podělte se o váš komentář v diskusi pod článkem.

Zdroj: SafeScreens, Dailymail