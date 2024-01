Smartphone, který se vymyká všemu. Má čtvercový E-Ink displej, QWERTY, upravený Android a čtyřdenní výdrž

Snah o vytvoření minimalistického smartphonu bylo v historii nepočítaně, tentokrát máme před sebou zajímavé zařízení, které by se mělo už brzy začít nabízet v rámci crowdfundingu. Smartphone s označením Minimal Phone by měl být od ostatních telefonů na trhu zcela jasně odlišitelný. Protože bude mít čtvercový E-Ink displej, fyzickou QWERTY klávesnici a poběží v něm upravený Android, která vás nebude zahlcovat zbytečnými notifikacemi. A líbit se vám bude i výdrž na jedno nabití...



Displej ze čtečky knih, klávesnice z BlackBerry a Android od Googlu. Jak to půjde všechno dohromady?

Minimal Phone bude mít rozměry 120 × 72 × 10 mm, nabídne 4 000mAh baterii, kterou z nuly na sto dobijete za hodinu. Jenže, s ohledem na použitý čtvercový E-Ink displej, který vyplňuje většinu čelní plochy telefonu, nebude zřejmě nabíjení až tak častou aktivitou, jakou u běžných smartphonů s LCD nebo OLED displeji. Telefon má na jedno nabití vydržet nejméně čtyři dny. Samotný displej bude kapacitní a podsvícený, oproti podobným zařízením má však mít postatně rychlejší překreslování.

Pod displejem je přes celou šířku telefonu umístěná QWERTZ klávesnice ve stylu BlackBerry, která ze současných smartphonů už nadobro zmizela. Rendery naznačují, že by měla být klávesnice hodně plochá, což by se však mohlo promítnout i do (ne)pohodlného zadávání textů. Na zadní straně telefonu, kterou výrobce zatím neukázal, bude umístěn fotoaparát.

Upravený Android volitelně i s Google Play

Uvnitř telefon bude běžet operační systém MnmlOS, který je postavený na Androidu. Čekejte však značně zjednodušené uživatelské rozhraní do textové podoby, na druhou stranu se stále bavíme o Androidu (při certifikaci bude muset být použitý Android 14), takž bude systém umět spustit většinu běžně dostupných aplikací z Google Play. Mobilní hry, přehrávání videí a prohlížení fotek jsou však funkce, které budou u tohoto telefonu tahat za kratší konec. Volitelně však bude možné Google Play odinstalovat a používat telefon bez aplikací od Googlu. Softwarová podpora telefonu má být pětiletá.

Na těle Minimal Phonu bude umístěn nabíjecí USB-C a sluchátkový jack, konektivita zahrnuje Wi-Fi, LTE sítě (nad podporou 5G se ještě uvažuje) a Bluetooth. Telefon bude podporovat i RCS.

Kampaň Minimal Phonu, která popisuje aktuální mobilní svět:

Vývojáři telefonu plánují k telefonu spustit crowdfunding kampaň začátkem února, k jeho fyzické realizaci však budou potřebovat prodat minimálně 3 tisíce telefonů. Jejich koncová cena se má pohybovat okolo 400 dolarů, což dělá zhruba 9 tisíc korun. Zájemci o telefon se mohou v tuto chvíli alespoň registrovat na čekací listinu.

Zdroj: tryminimal, liliputing, reddit