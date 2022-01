Smartphone místo občanky? U nás v Česku? Možná už příští rok, tvrdí nová vláda

Chytrý telefon místo kartičky občanského průkazu. Toho, na čem pracují ve světě velké firmy jako Apple, Google a další se možná dočkáme i u nás, ovšem ve vlastním podání. S informací přišel server Deník v návaznosti na nově zveřejněné Programové prohlášení vlády České republiky.

V něm vláda vysloveně uvádí, že co nejrychleji (nejpozději do roku 2023) zruší povinnost nosit u sebe průkazy a dokumenty, pokud je stát dokáže ověřit i jinak. Sloužit k tomu má tzv. eDokladovka, tedy nová aplikace napojená na státní systémy, kompatibilní s elektronickými doklady EU. Dostupná by měla být jak pro smartphony, tak pro chytré hodinky.

Občanka v mobilu nebo v hodinkách

Díky ní by pak už uživatelé nemuseli mít u sebe žádné doklady, ale vždy by se stačilo ověřit QR kódem v této aplikaci. To, že systém ověřenování QR kódy funguje si ostatně vláda otestovala v posledních měsících díky aplikace Tečka, která slouží pro ukládání elektronických certifikátů o očkování proti Covid-19.

Jak pro server Deník uvedl Ondřej Profant, odborný garant Pirátů pro oblast informatiky, díky podobnosti chystaného systému s Tečkou by k zavedení mohlo dojít brzy, jelikož bude dle něj technicky velmi jednoduché. Stejným způsobem půjdou v rámci eDokladovka uložit i další doklady, jako je například řidičský průkaz.

Přesto ale plastové kartičky jen tak nezmizí. I když se státu opravdu podaří spustit systém elektronických dokladů již příští rok, převedení dokladů do této podoby bude pouze dobrovolné. Starší nebo konzervativní uživatelé tak budou moci prokazovat svou totožnost stejně jako doposud. Podle Profanta bude hlavní, zaměřit se na to, aby se nové řešení systému dokladů sladilo se zbytkem Evropské unie.

Kromě toho si vláda v rámci digitalizace předsevzala i zprovoznění systému, který bude občany včas varovat na vypršení platnosti všech průkazů, osvědčení, rozhodnutí a jiných dokumentů. Apel je i na to, aby všechny webové stránky státních institucí pro veřejnost byly přehledné a jednoduché na používání. Jako vzor je uváděn například nový Portál občana.

