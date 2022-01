Smartphone místo terminálu? Bezkontaktní platby mezi telefony se konečně budou moci rozšířit

Placení mobilem se za poslední roky pro uživatele stalo naprostým normálem, zejména díky širokému rozšíření plateb Apple Pay a Google Pay. V tomto případě vše funguje tak, že platí uživatel platebnímu terminálu nějakého obchodníka. NFC platby však mají daleko větší potenciál, který zatím není beze zbytku využitý.

Konkrétně mám na mysli přímé NFC platby bez prostředníka, kdy si telefony mohou posílat peníze přímo mezi sebou. V takovém případě vždy jedno zařízení slouží jako tzv. terminál POS (Point Of Sale), který platbu přijímá, druhý telefon platbu posílá (stejně jako když dnes pípáme u pokladny v obchodě).

Pohodlné řešení pro malé obchodníky

Takový scénář má spoustu výhod, jak pro uživatele, tak pro obchodníky. Obchodníkům, kteří jistě nějaký chytrý telefon mají, by odpadly náklady za pořízení speciálního terminálu. U velkých obchodníků asi nejde o ideální řešení, většinou se jim vyplatí samostatný terminál, ale pro malé živnostníky s občasným prodejem a menším počtem plateb denně může jít o výrazné snížení nákladů.

Díky bezdrátové konektivitě může mít telefon jako terminál výhodu například u venkovního prodeje, například na trzích. Pro uživatele-zákazníky by pak by tato funkcionalita měla výhodu v rozšíření sítě do míst, kde mohou telefonem za zboží a služby platit.

Telefony i tablety s podporou POS plateb existují už dnes. Jedním z hlavních hráčů je například Samsung, který funkci nazvanou mPOS (Mobile Point of Sale) implementoval například do odolných zařízení řady Xcover. Na funkci firma spolupracovala přímo s karetní společností VISA. To ale situaci stále tolik neřeší, protože rozšíření brání řada překážek.

Samotná podpora ze strany telefonu totiž neznamená nic, pokud pro ni nebude podpora i ze strany banky či jiné instituce/firmy, která může obchodníkovi přijímání plateb zprostředkovat. Zde se ukazuje síla otevřenosti Androidu. Tím, že NFC je na Androidu úplně otevřeno, začala už vznikat řešení, která tuto funkci u telefonu povolí.

V České republice je v tomto průkopníkem společnost Global Payments, která takovou aplikaci pro Android vytvořila ve spolupráci s Českou spořitelnou. Obchodníkovi stačí jen libovolný telefon s NFC a mobilní aplikace.

Cestou může být systémové řešení

Jedná se o první vlaštovku, ale stejně jako tomu bylo u tradičních mobilních NFC plateb, jednotlivá řešení různých provozovatelů plošnému rozšíření nemusí zrovna pomoci, protože může opět dojít k rozdrobení trhu. Tato myšlenka zřejmě vrtala v hlavě i Applu, který má NFC platby stále pod vlastní kontrolou.

Podle zpráv od agentury Bloomberg chce Apple brzy spustit přímo systémové řešení, které by možnost přímých plateb pomocí NFC nabídlo na úrovni operačního systému. Společnost na řešení pracuje údajně už dva roky a právě kvůli zkušenostem z oboru koupila start-up Mobeewave. Tato firma v minulosti pomohla v některých zemích spustit POS řešení pro telefony od konkurenčního Samsungu.

Když Apple Mobeewave v roce 2020 koupil za 100 milionů dolarů, začalo se pracovat na její užší integraci. Zatím není jisté, jestli firma zachová původní značku, nebo se vše integruje přímo do Apple Pay. Každopádně ale půjde o systémové řešení, které bude dostupné plošně pro všechna zařízení Applu s NFC prostřednictvím některé z budoucích softwarových aktualizací.

Může to být jeden ze způsobů, jak mobilní POS platby ještě více rozšířit. Je možné, že i Google v budoucnu přijde s něčím podobným, což by celé situaci opět znovu pomohlo. Samozřejmě je jasné, že tyto firmy to nebudou dělat zadarmo. Obchodníci, kteří by POS v telefonu zavedli, by zřejmě opět platili určité provize z příjmu platby. Benefit v podobě mobility a univerzálnosti řešení by ale stál za to.

Jiný druh plateb mobilem (pomocí QR kódů) u nás pomohlo rozšířit Qerko: