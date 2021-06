Smartphone s „dalekohledem“. Honor 50 bude představen 16. června v Šanghaji

Spekulacím je konec. Čínská značka se chystá na premiéru nové řady topmodelů Honor 50, která se uskuteční 16. června. Za zhruba dva týdny budou oznámeny tři modely, a to základní Honor 50, prostřední Honor 50 Pro a špičkový Honor 50 Pro+. Všechny novinky budou mít rámcově stejný design, jemuž budou vévodit dva prstence na zádech z dálky připomínající „dalekohled“. Telefony nabídnou stejný počet foťáků, budou však využívat zcela různé snímače. Dalším velkým rozdílem bude použitý čipset, na nejvýkonnější Snapdragon dosáhne jen nejvyšší varianta.

Nejvýkonnější Honor 50 Pro+ má být osazen 6,79" QHD+ AMOLED displejem s obnovovací frekvencí 120 Hz. Na zádech budou ve dvou kruzích umístěny celkem tři fotoaparáty. Hlavní 50MPx snímač by měl doplnit 8MPx periskopický teleobjektiv a 13MPx širokáč. V mezikruží bude vyčkávat přisvětlovací dioda a ToF kamerka. Selfie bude duální (32 + 8 MPx). Výkon zajistí Snapdragon 888 (popř. „plusko“) s 8GB LPDDR5 RAM a 128GB úložištěm typu UFS 3.1. 4 400mAh baterii dobijete zrychleně kabelem (max 66W) či bezdrátově až 50 Watty.

Honor zve na premiéru řady Honor 50:

U níže postavené dvojice telefonu zatím neznáme ani předběžné specifikace, pouze to, že se u základního Honoru 50 skloňuje použitý čipset Snapdragon 778G. A líbit se vám bude i softwarová stránka, podle zdroje by měl v telefonech běžet Android včetně Google služeb a Google aplikací! A tento velký návrat bude možný jen kvůli nedávnému osamostatnění značky na Huawei. Ta již zítra představí systém Harmony OS pro své budoucí smartphony, ovšem i pro starší modely. A updatu by se měly dočkat i některé starší Honory, které se však u nás neprodávají. U novinek je tak pravděpodobnější Android s balíkem GMS.

