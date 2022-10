Smartphone už dnes částečně zastoupí lékaře. Podle studie se telefony hodí k přesnému nahrávání zvuků srdce

Pokud se ocitnete u lékaře, velmi často je součástí diagnostických metod i poslech pacienta, který odhalí frekvenci tlukotu srdce, možné šelesty či průběh dýchání. Fonendoskop ve své podstatě zvyšuje intenzitu zvuku, který lékař slyší. Nedávno probíhající studie, která vznikla ve spolupráci Kings College London a výzkumného týmu z Maastrichtu, však ukázala, že smartphony by mohly již brzy fonendoskop nahradit. Alespoň v domácích podmínkách. Potřebné mikrofony totiž nosíme stále s sebou v kapse...

Studie, která se týkala aplikace Echoes, se zúčastnilo 1 148 uživatelů, kteří do databáze nahráli necelých osm tisíc zvukových záznamů. Z jejich analýzy vyplývá, že tři čtvrtiny z nich měly dostatečnou kvalitu, se kterou se dá dále pracovat. Součástí aplikace byl samozřejmě algoritmus, který filtroval nežádoucí šum a ruchy na pozadí, aby byl tlukot srdce (tj. ozvy S1 a S2) slyšet co nejlépe.



Aplikace Echoes posloužila k úvodní části studie, která ukázala, že jsou telefony vhodné pro nahrávání zvuků srdce. Jinými slovy, v domácích podmínkách zvládnou částečně nahradit fonendoskop

Ostatně, samotnou aplikaci Echoes si můžete vyzkoušet ještě nyní, je však k dispozici pouze pro iOS. Samotné nahrávání přitom není nijak složité, stačí z telefonu sundat zadní kryt a umístit jej přímo na kůži do oblasti hrudníku, kde se nachází srdce. A následně stačí stisknout tlačítko pro nahrávání. Důležité je také to, že nahrávání probíhá v tichém prostředí. Už po chvíli uslyšíte zesílený zvuk svého srdce, pokud je příliš tichý nebo naopak příliš hlasitý, stačí si jen „pohrát“ s citlivostí mikrofonu.

Studie ukázala, že kvalita nahrávek nezáleží na pohlaví ani na typu telefonu či verzi softwaru. Pouze u osob nad 60 let byly zvukové nahrávky méně kvalitní, což jde přičíst na vrub horší manipulaci s telefonem u starších osob. Dalším nedostatkem studie bylo její omezení jen na uživatele iPhonů. Do května příštího roku má být připravena aplikace Echoes i pro Android, a studie tak dostane další hodnotná data. Do budoucna chtějí autoři studie měřit i srdeční ozvy S3 a S4, budou však třeba další navazující studie a podrobný výzkum.

