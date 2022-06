Smartphone za předplatné? Fairphone nastínil zajímavý model, v praxi je ale těžko udržitelný

Společnost Fairphone je ve světě známá svými „férovými“ smartphony, které si sami opravíte nebo dokonce upgradujete v domácích podmínkách. Třeba u nejnovějšího Fairphone 4 z loňského roku dostanete přímo v základní krabici šroubovák, díky němuž si odmontujete baterii, fotoaparáty základní desku nebo konektory. Tentokrát však firma zašla ještě o něco dále, oznámila nový byznys model Fairphone Easy. Tedy něco na způsob toho, co v zámoří nabízí Apple, Samsung nebo třeba Google.

Fairphone Easy je vlastně něco jako telefon za předplatné. Firma v Nizozemsku spouští pilotní program, v rámci něhož nabídne zmiňovaný Fairphone 4 v zelené barvě s 8GB RAM a 256GB úložištěm, fólií na displeji a základním průhledným krytem za fixní měsíční poplatek. Telefon bude vlastnit Fairphone, a uživatel bude telefon používat pouze „v pronájmu“.



Pokud budete zapůjčený Fairphone 4 opatrovat jako oko v hlavě, každý rok bez poškození se vám sníží cena měsíčního nájmu (pro čtvrtý a pátý rok žádná větší sleva není)

Výrobce se postará o případnou výměnu telefonu nebo o opravy, a díky každému roku, kdy se telefon nepřijde k žádné úhoně, se měsíční částka za pronájem adekvátně sníží. Pokud si telefony hlídáte jako v bavlnce, tohle by mohlo být navrženo přímo pro vás. Jenže...

Dnes už si půjčíte lyže, auto nebo koloběžku. Tak proč nezačít půjčovat smartphony?

Cena měsíčního předplatného telefonu startuje na částce 21 EUR (520 korun), a to při úpisu na pět let. Jednoduchou matematikou dojdeme k tomu, že za 60 měsíců za telefon zaplatíte celkem 31 200 Kč. Telefon však sám o sobě stojí 649 EUR, což dělá 16 tisíc korun (s krytem a fólií je to 17 800 Kč), takže v případě nájmu platíte skoro dvojnásobek, protože si „předplácíte“ opravy.

Fairphone však za každý rok, během kterého se telefonu nic nestalo, nabízí slevu na měsíční pronájem. Po roce klese o dvě eura, po dvou letech o čtyři a po třech letech o osm EUR, což je o dvě stovky méně, než při startu „předplatného“. I tak nám to ani v ideálním případě příliš nevychází:

1. rok zaplatíte 6 240 Kč

2. rok zaplatíte 5 640 Kč

3. rok zaplatíte 5 046 Kč

4. rok zaplatíte 3 860 Kč

5. rok zaplatíte 3 860 Kč

Pořizovací cenu telefonu tedy doplatíte koncem třetího roku používání telefonu, a to jen za předpokladu, že jej budete opatrovat jako v bavlnce. Náhoda je blbec, a stačí jeden pád na zem a „slevové“ počítadlo se resetuje. Ovšem i v ideálním případě budete čtvrtý a pátý rok platit navíc, čímž přeplatíte základní cenu telefonu o 7 720 korun.

Telefon navíc není váš, nemůžete jej v průběhu let prodat, a tak nám na tom nepřijde nic světoborného. V případě kratších „předplatných“ je pak měsíční částka samozřejmě vyšší, z dlouhodobého hlediska však určitě nechcete předplatit telefon jen na tři měsíce...



Pilotní půjčovací projekt startuje v Nizozemsku

V případě poškození dostanete do 48 hodin repasovaný telefon, tedy smartphone, který se jinému uživateli již poškodil, a bylo u něj vyměněno jen to nejnutnější, co bylo třeba. Fairphone tedy vyzdvihuje, nejen ekologii, ale také cirkulární ekonomiku. Ale protože ke službě nepřihodil upgrade na novější verzi telefonu, nemá jeho nový byznys plán větší smysl.

Také se ptáte, co se s telefonem stane po pěti letech? Pokud jej nestihnete rozbít, výrobce si jej vyžádá zpět, buď repasuje a znovu zapůjčí (bude jej ještě někdo chtít za pět let?), nebo jej rozmontuje na součástky a ty použije na opravu dalších zařízení. Na papíře to zní skvěle, ale bude vám v roce 2027 stačit smartphone, který poběží na Snapdragonu 750G, tedy na čipsetu, který už ani Qualcomm zřejmě nebude podporovat?

Představení 5G smartphonu Fairphone 4:

A navíc může Fairphone po pěti letech používání telefonu požadovat poplatek za poškození telefonu! Zeptejte se sami sebe, jak vypadá váš telefon po dvou letech aktivního používání. Někteří by tak kvůli předplatnému původní telefon zaplatili i třikrát...

Dokážete si představit používání půjčeného telefonu nebo je pro vás vhodnější telefon koupit a za kratší či delší dobu jej zase prodat, a koupit jiný? Podělte se o váš názor v diskusi pod článkem.

Zdroj: Fairphone