Smartphone zjistí přítomnost kouře, ohně a otestuje kvalitu vzduchu v okolí. Stačí mít nejvýkonnější Snapdragon

Topmodely s operačním systémem Androidem v příštím roce dokáží zjistit, zda se okolo nich nevyskytuje kouř nebo oheň, změří teplotu v okolí nebo úroveň UV záření. Do vše díky start-upu MobilePhysics, který do čipsetu Snapdragon 8 Gen 3 ve vší tichosti implementoval potřebné snímače a technologii. A je jen na samotných výrobcích, zda tuto sadu snímačů využijí, či nikoliv. A pokud ano, bude v top telefonech v příštím roce předinstalovaná měřící aplikace Mobile Physics.



Androidy se Snapdragonem 8 Gen 3 dokáží změřit kvalitu ovzduší. Je ale potřeba, aby výrobce telefonů využil předpřipravené řešení, které je součástí nového výkonného čipsetu. Pokud jej využije, v základní výbavě bude čekat aplikace Mobile Physics

Ta využívá všechny snímače telefonu včetně fotoaparátů k tomu, aby určila kvalitu vzduchu v okolí (např. koncentraci částic PM2.5) či úroveň kouře, UV záření nebo třeba teplotu. A to pěkně na pozadí, a to i za předpokladu, že máte telefon v kapse. V případě detekce nenadálé situace aplikace uživatele telefonu upozorní, popř. nabídne různá doporučení. Navrhne vám schovat se do stínu, doporučí otevřít okno nebo třeba pustit čističku vzduchu. Detektor kouře navíc může fungovat i přes noc a chránit tak uživatele při spánku.

Snapdragon 8 Gen 3 byl oznámen v říjnu, a největší zájem vzbudila generativní umělá inteligence. Řešení MobilePhysics využívající tzv. Mobile Sensing Hub díky tomu prakticky úplně zapadlo, byť je jasné, že bude taktéž ve velkém využívat umělou inteligenci. Zejména tam, kde budou telefonu chybět data ze snímačů. Jenže se dá předpokládat, že počty snímačů budou v telefonech spíše narůstat, a tak se budou naměřená a „odhadnutá“ data postupně zpřesňovat.

Představení aplikace Mobile Physics:

Poslání start-upu je jasně dané. Stojí za ním Roger Kornberg, držitel Nobelovy ceny za chemii, který chce touto formou upozornit uživatele Androidů na stále zhoršující se kvalitu ovzduší. Jak moc využívaná bude tato funkce v nejvýkonnějších Androidech, bude jasné až příští rok. Dosud byla technologie testovaná i Pixelu 8 a Xiaomi Mi 11 Ultra, které mají základní sadu snímačů a ToF snímač VL53L8 od STmicroelectronic, který je nutný pro testování kvality ovzduší. Oficiálně podporované Androidy by se měly s aplikací Mobile Physics objevit na trhu již začátkem příštího roku.

Via Cnet, Mobile Physics