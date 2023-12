Smartphonům se nelíbí mrazivé počasí. Jak se o ně v zimě starat a jak je udržet v teple

Zima se pořádně ozvala a radost z ní mají zejména děti. Méně pak ti, kteří jezdí autem do práce nebo ti, kteří používají smartphony. A to platí pro většinu z nás. Zima je pro smartphony, po létě, dalším nejméně oblíbeným obdobím. Nízké teploty mohou být důvodem, proč telefon v zimě nevydrží tak dlouho nabitý, je zpomalený nebo se dokonce vypíná a nejde opětovně zapnout. Odhalíme úskalí, která můžete čekat u Androidů a iPhonů, a poradíme, jak telefony před mrazem ochránit.

Smartphony nejdou se sněhem a mrazem moc dobře dohromady. V prvním případě potřebujete zvýšenou odolnost, v případě druhém si musíte držet telefon pěkně u těla... Moderní smartphony mají tenká těla, která jsou u výše postavených modelů vyrobena z kovu, který velmi dobře odvádí teplo z oblasti čipsetu do okolí, ale také umí velmi rychle zchladnout. A zatímco při používání telefonu uvnitř, kde je třeba ještě na nabíječce, mohou jeho záda slušně topit, venku však teplota ze stále energeticky efektivnějších čipsetů k jeho ohřátí většinou nestačí. Pokud nechcete, aby vás v zimě zasáhly problémy s (dočasně) nefunkčním smartphonem, musíte zvážit, kde telefon nosíte. Pokud se dlouho pohybujete venku a máte telefon v batohu, pěkně promrzne. Jediným schůdným řešením je to, že jej udržíte v teple. Pokud jej dáte do kapsy u kalhot nebo do vnitřní kapsy bundy, tělesné teplo mu pomůže k tomu, aby byl stále v dobré kondici. V zimě přijdou smartphonům vhod i doplňkové kryty, prakticky jakákoliv vrstva navíc může pomoci zvýšit, zvláště v tuhých mrazech, jeho provozní teplotu.

Apple je u teplot nejsdílnější Mobilní výrobci na svých stránkách podpory často řeší jen používání telefonu při extrémních „plusových“ teplotách, a mrazu se příliš nevěnují. Nejsdílenější je v tomto případě Apple, který na webu udává teplotní rozsah pro používání iPhonu, iPadu a Apple Watch, a to od 0 do 35°C (optimum je však 16 až 22°C). Cokoliv „nad“ a „pod“ jsou v podání Applu extrémní teplotní podmínky, které mohou ovlivnit funkce mobilních zařízení, resp. jejich baterii.

Optimální teplotní zóna u iPhonu, iPadu a Apple Watch V případě, že je mobilní zařízení dlouhodobě vystaveno nízkým teplotám, můžete se přechodně „zbláznit“ detekce stavu jejího nabití. Kvůli vysokým odchylkám se může telefon vypnout, protože si bude myslet, že je baterie zcela vybitá. Jenže, přijdete domů, telefon se lehce zahřeje, poté jej zapnete, a rázem vidíte, že baterie má ještě kapacitu nazbyt. Právě náhodná vypnutí jsou po nemožnosti nabíjení největším strašákem smartphonů, které jsou vystaveny extrémně nízkým teplotám. A pokud se telefon zcela nevypne, logicky očekávejte velmi pomalé reakce na cokoliv. Problémem se může stát i základní navigace v systému nebo třeba pořízení fotografie. Rozhodně se nedoporučuje výrazné promrznutí telefonu. Pobytem zapomenutého smartphonu přes noc v promrzlém autě si hodně koledujete. Trvalé poškození baterie však hrozí až za předpokladu, že bude mrazu vystavena dlouhodobě. Podle celé řady studií krátkodobé používání telefonů na běžném mrazu baterii nijak zásadně neublíží. Přesto byste však měli při mínusových teplotách vyřizovat na telefonu jen ty nejnutnější záležitosti, a vše ostatní vyřídit až v teple domova.

Pozor na teplotní šoky Pokud však už došlo k výraznému prochladnutí telefonu, který jste používali venku na mrazu, je někdy vhodné jej místo uzamknutí rovnou vypnout. Strašákem však mohou být i teplotní šoky, které nastanou tehdy, když se s telefonem vrátíte z mrazivého počasí do vytopené místnosti. Prudká změna teploty může hrozit i kondenzací vlhkosti uvnitř telefonu, který nemá zvýšenou odolnost IP68. Ta se hodí i tehdy, pokud vám venku telefon spadne do sněhu. Vezmete jej do ruky a za chvíli se ze zbytkového sněhu stane voda, která může u běžných neodolných telefonů zatéct tam, kam nemá.

Když telefon dlouhodobě používáte venku, při rychlém přechodu do teplého prostředí se jistě orosí. Nechejte mu chvíli, ať se aklimatizuje. Stačit by měla půlhodina v kapse bundy nebo jej nechte ležet v chladnější předsíni Podobně, jako se při návratu z venku orosí brýle, se orosí i smartphone. Pokud telefon nutně nepotřebujete používat hned po návratu domů, nechtejej ještě v chladnější předsíni nebo alespoň v kapse bundy. Tam se postupně zahřeje na pokojovou teplotu, než jej zapnete, popř. odemknete a začnete používat. Někteří uživatelé ještě před pár lety doporučovali telefon ještě venku umístit a neprodyšně zavřít do sáčku, takže voda bude po návratu domů kondenzovat na jeho stěnách, a nikoliv na telefonu. To bychom však viděli až jako krajní řešení při dlouhotrvajících extrémních mrazech. Alespoň já sám jsem podobný postup dosud nikdy nepotřeboval. Opatrní musíte být i při dobíjení. Pokud potřebujete telefon připojit k nabíječce, počkejte, až se alespoň trochu zahřeje. V opačném případě může být nabíjení hodně pomalé nebo se telefon nebude nabíjet vůbec. Stačí, když se orosí dobíjecí konektor a telefon v něm detekuje vodu. V tom případě budete muset počkat poměrně dlouho, než konektor vyschne.