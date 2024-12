Smartphony a hodinky jsou na špici vývoje. Je otázka, zda ještě půjdou vymyslet nějaké přelomové funkce

Smartphony a chytré hodinky jsou dnes natolik pokročilé produkty, že se u nich mezigeneračně neobjevuje příliš změn. Už to nejsou výrazné skoky ve výkonu a kvalitě fotografií, ale spíše jen ladění detailů na již „vyřešeném“ konceptu smartphonu a chytrých hodinek. Skoro to vypadá, že jejich výrobcům už došly nápady, a že už vlastně nemají moc co nového vymyslet.



Rolovací prototyp od Tecna a Motoroly. Proč už dnes podobné telefony nejsou na trhu běžně dostupné? Protože stále kupujeme jen každoročně nepatrně vylepšené topmodely. Výrobci s rolovačkami čekají až na dobu, kdy si to konečně uvědomíme

Ano, na světě se rozvíjí segment skládacích zařízení (aktuálně však zájem o skládačky klesá), klasické „placky“ se však jedna od druhé příliš neliší. Možná i proto jsou pryč doby, kdy jsme byli z nových modelů, nejen my, ale i vy čtenáři, vyloženě nadšení. Upgrady telefonů jsou nudné, a novinky často nestojí za to. Výrobci přesto sebemenší změny vyzdvihují do nebes, protože i oni musí v tradičním ročním cyklu nový model patřičně „prodat“. Rolovací koncepty a smartphony s projektory vypadají futuristicky, stále jsou to stále jen koncepty, které se dopředu nijak neposouvají, protože stávající strategie výrobcům bohatě stačí.

Výrobci nemají důvod nic měnit

Ukazuje se, že jakožto uživatelé vlastně nějaké velké změny ani neočekáváme a vyloženě nepotřebujeme. Topmodely se přesto stále velmi dobře prodávají, a tak by OEM výrobci byli sami proti sobě, kdyby toto chování uživatelů nechtěli patřičně využít. Největšími změnami jsou tak stále ztenčované rámečky displejů, které u řady uživatelů určitě nejsou hlavním rozhodovacím faktorem při pořízení nového telefonu.



Ohebná Motorola, kterou si můžete obtočit na zápěstí místo hodinek, je stále jen konceptem

V příštím roce na ně naváží ztenčená těla telefonů, je to však to, co uživatelé skutečně chtějí a potřebují? Protože výrobcům prodeje telefonů neklesají, a spíše rostou, mohou si tak myslet, „že to dělají správně“ a současně mohou pohodlněji rozprostřít možné inovace do více let. Problém „co ještě do telefonu dostat“ se tak odsouvá na další roky.

To stejné vidíme i u chytrých hodinek, který jsou dalším produktem ve finální fázi. Do hodinek se maximálně dostane na efektivnější čipset, větší baterii nebo přibude několik málo měřících funkcí, které jim ještě chybí (např. měření cukru v krvi). Mohou se postupně zpřesňovat jejich měřící algoritmy, přibývat nové softwarové funkce, ale to je asi tak vše. Nástupnické modely pak budou své funkce jen kosmeticky ladit, ovšem neočekáváme, že by mělo dojít k nějaké dramatické změně v jejich vzhledu a funkcích.



Hranatý nebo kulatý, záleží na preferencích uživatelů a operačních systémů. Zřejmě není mnoho dalších cest, kterými by se chytré hodinky ještě mohly vydat. Čeká nás vylepšování výdrže, pár nových typů měření a softwarové doplňky. Více už od hodinek nečekáme

Přesto v nich třeba zatím chybí třeba umělá inteligence. Možná proto, že díky AI nedošlo k nějaké dramatické změně v pojetí smartphonu, a to stejné by se zřejmě událo i u hodinek. Jenže, pokud se naše stávající návyky nezmění, s mobilními výrobci to ani nehne.

Pokud by se u telefonů a chytrých hodinkách mělo něco změnit, museli bychom je přestat kupovat. Výrobci by pak museli prokázat dostatečné důvody k tomu, proč přejít z loňského na aktuální model. Nový čipset, tenčí rámečky a umělá inteligence už dávno nestačí.

Via Androidpolice