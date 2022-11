Smartphony brzy změří i srážlivost krve. Bude stačit jedna kapka, držák a fotoaparát telefonu

Vědečtí pracovníci z americké University of Watshington přišli s dalším zdravotním měřením, které brzy zvládne prakticky každý smartphone na trhu. V rámci studie byl k měření srážlivosti krve využit smartphone, který byl vsazen do plastového návleku s držákem. V něm byl umístěn miniaturní kalíšek, do něhož patří kapka krve. Tu pak analyzuje mobilní aplikace, které se na krev „divá“ přes hlavní fotoaparát.

Pro samotné měření je ještě nutné do kelímku vhodit malou měděnou „kuličku“. Při startu měření se telefon rozvibruje, což se přenáší i na kapku a zmiňovanou měděnou součástku, následně se počítá doba, za jak dlouhou se kulička zastaví, což značí sražení krve. První časovou známkou je doba, kdy byla krev umístěna do kalíšku. Ze všech časů a se pak počítá hodnota srážlivosti krve.

Jedna kapka zázraky nedělá, ale pomůže

Autoři studie si od celého řešení slibují jeho finanční nenáročnost a také to, že je možné testovat srážlivost krve přímo v domácích podmínkách. Není třeba neustále a pravidelně navštěvovat lékaře, pouze v případech, kdy vám domácí test vyjde mimo normu. A protože má dnes v kapse smartphone skoro každý, může spoustu uživatelům tato forma testování s nulovými investicemi dokonce zachránit život. A to u osob, které z různých důvodů užívají léky na ředění krve, zejména Warfarin.



Telefon, plastový držák, miniaturní kelímek, kousek měděného kovu a analytická aplikace (Zdroj: IEEE)

A to platí zejména pro osoby s fibrilací síní či u těch, kteří mají implantované mechanické srdeční chlopně. U těchto pacientů by případná nízká srážlivost mohla znamenat riziko spontánního vnitřního krvácení, popř. krvácení při zranění, které by nešlo zastavit. Vysoká srážlivost krve by zase znamenala riziko vytvoření krevní sraženiny, což je situace ohrožující lidský život. Proto se srážlivost u těchto pacientů musí držet v určité „střední“ hladině.



Pohled na telefon z druhé strany, postup odběru a stanovení dvou časových intervalů pro výpočet srážlivosti krve (Zdroj: Nature)

Úvodní studie se týkala testování na smartphonech v laboratorních podmínkách, navazující studie chce testovací prostředky přenést přímo do domovů uživatelů, a odhalit možná skrytá zákoutí, která čekají např. na méně zkušené uživatele smartphonů.

Test srážlivosti krve provedený na smartphonu:

Zdroj IEEE