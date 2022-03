Smartphony brzy změří srdeční tep pomocí mikrofonů. Čeká se ještě na výsledky klinické studie

Google je průkopníkem měření zdravotních dat, pro nějž nepotřebujete žádné speciální senzory ani snímače. Důkazem je např. aplikace Goofle Fit, která na iOS a Androidu dokáže změřit srdeční tep a dechovou frekvenci. V prvním případě stačí přiložit prst na zadní foťák a počkat, v případě druhém je třeba stabilní záznam sebe sama přes selfie kamerku. A o zbytek už se postará umělá inteligence.

V podobném duchu chce Google postupovat i letos. Aktuálně totiž odstartoval klinickou studii, která má ukázat, zda je možné k detekci srdečního tepu a šelestů využít mobilní telefon. K detekci se v rámci studie budou využívat mikrofony telefonu, který bude umístěn na hruď člověka. I tentokrát se celého procesu bude v hojné míře účastnit umělá inteligence, která vyhodnotí veškerá sesbíraná data a zobrazí kýžený výsledek. Klinická studie je však zatím ve svém počátku.

Pokud se použitá telefonu pro měření srdečního tepu přes mikrofony potvrdí, byl by to další vítaný krok pro telemedicínu. Lékař by vás na dálku nejen viděl, ale mohl by se spolehnout i na výsledky aktuálního měření z vašeho telefonu. V rámci Health AI projektu od Googlu už dnes smartphony dokáží diagnostikovat třeba Diabetickou rethinopatii, onemocnění sítnice oka. Místo speciálních kamer se však využívá foťák telefonu a opět umělá inteligence.

Tímto způsoben je screenováno zhruba 350 pacientů denně, kterých je již od startu programu téměř 100 tisíc. Největší přínos této technologie činí v dostupném screeningu osob, které žijí v odlehlých oblastech a za lékařskou péči nechtějí nebo nemohou cestovat. Na tato místa není třeba dovážet žádnou speciální techniku, postačí pouze smartphone.

A asi nepřekvapí, že Google je v této oblasti nejdále v USA, kde probíhá hned několik klinických studií. Americký gigant je však aktivní i v Japonsku a Brazílii. Na místních odnožích YouTube nabízí lokalizované zdravotní informace. Videa jsou doplněna označením „From health sources“, což naznačuje, že na nich hovoří odborníci na slovo vzatí. Zdravotní videa na YouTube by se měla postupně dostat i do dalších zemí světa

Zdroj Google Blog