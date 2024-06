Smartphony mají vidět i přes zeď. Zvládnou to pomocí upraveného rentgenu, který se vyvíjí už 15 let

Představte si, že byste mohli mít telefon, který vám umožní vidět skrz zdi. Podle IEEE Xplore a CBS News se něčem takovém pracuje již 15 let a výzkum stále pokračuje. Cílem je vyvinout čip, který umožní uživatelům smartphonů vidět skrz pevné povrchy podobně jako rentgen. Na rozdíl od rentgenových paprsků, které jsou pro lidi škodlivé, používá signály v rozsahu 200 až 400 GHz, které jsou pro lidi bezpečné​.

Vědci z University of Texas v Dallasu a Soulské národní univerzity již předvedli, že tato technologie může fungovat v praxi, a nyní pracují na miniaturizaci čipu, aby se vešel do mobilních zařízení​. Tato technologie má ambice zásadně změnit způsob, jakým používáme naše mobilní zařízení.

Zatím vidí skrz karton

Dosavadní testy prokázaly, že tato technologie může vidět skrz prach, hustou mlhu a částice ve vzduchu, kterými běžné světlo obvykle nepronikne. V jednom z posledních testů vědci dokázali prohlédnout skrz kus kartonu. Ačkoli je to nesporně vzrušující představa, odborníci upozorňují, že může trvat ještě několik let, než budou uživatelé chytrých telefonů schopni vidět skrz zdi a předměty.

Možnosti praktického využití jsou velmi široké. Představte si například, že byste nemuseli rozbíjet zeď jen proto, abyste zjistili, kudy vede elektrické vedení nebo kde se nachází vodovodní trubka. Stačilo by použít telefon a jednoduše se podívat. Další aplikace by mohly zahrnovat kontrolu balíků a obálek bez nutnosti jejich otevření nebo neinvazivní lékařskou diagnostiku, jako je detekce nádorů.

Profesor elektrotechniky Kenneth K. O s určitou mírou nadsázky popisuje schopnost vidění skrz věci takto: „Nevím, jestli si pamatujete film Forrest Gump, ale je tam citát: 'Život je jako bonboniéra; nikdy nevíš, co dostaneš.' Ale teď? Teď už to budete vědět!“ Dodal, že možnost vidět skrz věci, jako to uměl Superman, byla vždycky vzrušující a inspirující.

Jedním z problémů aktuálně dostupné verze této technologie je skutečnost, že vytvoření obrazu skrz nějaký objekt trvá hodiny kvůli velkému množství pixelů, které jsou zapotřebí. V budoucnosti by ale mohla poskytovat snímky okamžitě a pro smartphony by mohla být dostupná během několika let.

Hudba budoucnosti

Naopak výhodou této technologie je skutečnost, že je omezená na velmi krátkou vzdálenost. Aktuální prototyp vyžaduje, aby byl objekt umístěn nejvýše 2,5 centimetrů od zařízení. Díky tomu přináší tak důležitou úroveň bezpečnosti a soukromí.

Lidé se tedy nemusejí obávat, že by někdo mohl zneužívat tuto schopnost a z velké vzdálenosti tajně prozkoumávat jejich věci. Tato vlastnost je klíčová, aby technologie byla přijata veřejností i regulačními orgány jako bezpečná a praktická

Pokud se vědcům podaří dotáhnout tuto technologii do konce, mohli bychom se brzy dočkat doby, kdy bude mít každý z nás v kapse zařízení s „rentgenovým viděním“, které nám umožní vidět věci, jež jsou normálně skryté před naším zrakem.

Vědci věří, že s dostatečným financováním a dalším výzkumem bude tato technologie brzy dostupná pro běžné chytré telefony. Můžeme očekávat, že tato schopnost bude mít široké uplatnění v mnoha oblastech našeho každodenního života​ od domácích oprav, až po lékařskou péči.