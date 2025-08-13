Smartphony mají vydržet až deset let, říká muž, který stojí za opravitelným telefonem Fairphone (rozhovor)

Fairphone sice nevyrábí stovky milionů telefonů ročně jako Samsung, přesto si našel svoje místo na trhu. Zejména díky modulární konstrukci, snadné opravitelnosti a důrazu na etický dodavatelský řetězec. Za již šestou generací Fairphonu stojí zakladatel Bas van Abel, který se stále podílí na chodu teď už poměrně velké firmy.
První Fairphone šel do prodeje v roce 2013, tedy v době iPhonu 5. S ideou modulárního smartphonu, který má záruku 5 let a kde si sami opravíte prakticky vše, se mu daří už dvanáct let vyzývat ostatní výrobce běžných telefonů, u kterých si často sami nevyměníte ani baterii.
O začátcích, výzvách i budoucnosti jsem hovořil se zakladatelem Fairphonu, nizozemským designérem a sociálním podnikatelem Basem van Abelem, během světové konference FAB 25 Czechia, která letos poprvé proběhla v Česku.
Zahájit vývoj a výrobu smartphonu není lehké, zvlášť s myšlenkou udržitelnosti. Jak jste získali počáteční kapitál? Byla v tom nějaké dotace?
První peníze jsme získali přes vlastní crowdfundingovou platformu formou předobjednávek. Získali jsme 7,5 milionu euro na prvních 25 tisíc smartphonů. Následovaly další dvě kampaně, dohromady na dalších 12,5 milionu. Až poté přišly první investice. Na začátku byli hlavně koncoví zákazníci, až později se zapojili i mobilní operátoři.
Jaká byla vaše profesní cesta před Fairphonem?
Vystudoval jsem interaktivní design na umělecké škole v Utrechtu a současně inženýrství na univerzitě v Delftu. Vedl jsem pobočku FabLabu v Amsterdamu a tím jsem se dostal k inovacím. Pracoval jsem tam jako kreativní ředitel, designér i programátor.
Telefony vyrábíte v Číně. Jak to zapadá do vaší vize udržitelnosti?
Ano, poslední generace vyrábíme u TCL. Věc se má tak, že Čína je velmi důležitá země ve výrobě elektroniky, je tam celý ekosystém. Ne pouze levná pracovní síla, ale také mnoho inženýrské práce.
V podstatě celý dodavatelský řetězec je v Číně. Ne vše je samozřejmě perfektní, pokud jde o pracovní podmínky, například tam nejsou odbory. Náš model je změnit to zevnitř. Máme tam program na školení zaměstnanců, zvyšování jejich dovedností a znalostí. Jsme v Číně, protože chceme být součástí toho ekosystému a změnit jej. Například i minimální mzdu.
TCL vyrábí smartphony i pro jiné společnosti. Znamená to, že jejich pracovníci mají při výrobě pro vás lepší podmínky?
Ano. Co je jiné, tak pracovníci mají vyšší mzdu a spolu s TCL investujeme do zlepšení jejich pracovních podmínek. Používáme systém KPI (Klíčové ukazatele výkonnosti).
Co když se ostatní výrobci více přizpůsobí požadavkům EU na opravitelnost a ekologii? Zmizí tak vaše výhoda, a co zbyde pro Fairphone?
Mnoho, my jsme nejlepší J. Děláme mnohem více než jen opravitelnost. Zaměřujeme se na celý dodavatelský řetězec. Řešíme férově těžené minerály z oblastí mimo válečné konflikty, máme více zdrojů recyklovaných materiálů než jakýkoliv jiný výrobce. Pracujeme na lepších pracovních podmínkách v celém řetězci.
U Fairphonu 6 jdeme poprvé za hranici udržitelnosti a vyrobili jsme opravdu cool telefon. Nejnovější Fairphone už není zaměřen jen na opravitelnost, ale také na skutečně unikátní uživatelskou zkušenost. Máme vyměnitelná záda telefonu pro různé druhy příslušenství a na boku samostatný přepínač, který z něj udělá na požádání hloupý telefon.
Inspirovali jste se na projektu Ara od Googlu?
Projekt Ara se objevil zhruba ve stejnou dobu jako my, v době Fairphonu 2. Nevím, jestli tam byla vzájemná inspirace, ale zkrátka jsme přinesli na trh podobný produkt. Rozdíl je, že my se zaměřujeme více na udržitelnost přes opravy, zatímco Ara se specializuje na přizpůsobení telefonu. Je to zkrátka jiný přístup.
Uvádíte, že běžný smartphone vydrží v současnosti dva až tři roky a Fairphone dvakrát tak dlouho. Jaká je podle vás ideální životnost?
Ideálně by to bylo 10 let a myslím si, že je možné toho dosáhnout. Po 10 letech by se už mohly objevit první problémy. Fairphone nyní podporuje telefony po dobu 8 let.
Je tu ale také věc zvaná morální životnost zařízení.
Garantujeme, že váš telefon bude fungovat správně. Ovšem pokud se objeví nová technologie, která nebude pracovat na stávajícím zařízení, tak to může být pro některé uživatele důvodem k výměně za nový.
Z velké části spoléháte na Android. Aplikace na telefonu ale po letech zpomalují. Proč tomu tak musí být?
Jedním z důvodů je, že aplikace prostě v nových verzích potřebují více a více paměti. Také programátoři jsou trochu nedbalí a příliš neoptimalizují pro starší zařízení. Řeknou si: „čipy jsou rychlejší, můžeme to udělat méně efektivní“.
Jak tomu předejdete u Fairphonu?
Provádíme poctivé upgrady na nové verze Androidu, ne pouze updaty. Pokud Android upgradujeme, tak se pomalému chodu můžeme do jisté míry vyhnout. A aplikace třetích stran jsou také optimalizovány na nový Android.
Vraťme se k hardwaru. Jaké části Fairphonu nejsou upgradovatelné?
Za prvé, nejsou upgradovatelné, ale opravitelné. A opravitelné je u nás v podstatě všechno. Ovšem s výjimkou základní desky. Je to nejdražší díl, usmažený čipset by nedávalo smysl měnit. Ale jinak je vše nahraditelné.
Takže upgrade procesoru či pamětí je nyní nemožný?
Bylo by to technicky možné, ale nedávalo by to smysl. Když se na to podíváte z pohledu udržitelnosti, tak 80 % uhlíkové stopy je tvořeno základní deskou. Kdybyste tohle udělal nahraditelné, v podstatě byste zahodil celý telefon. Je to vlastně nejméně zajímavá část telefonu k tomu, aby byla vyměnitelná.
Fairphone 3 měl sedm vyměnitelných modulů, Fairphone 5 má deset modulů, kam to poroste?
Faiphone 6 jich má dvanáct. Jaké budou případně další netuším, nejsem již tolik zainteresovaný ve vývoji.
Je u Fairphonu nějaký servisní úkon, který za vás musí provést odborný servis? Nebo si uživatelé opraví sami vše? V balení je stále i šroubovák?
Každý si tam opraví prakticky všechno. Ale šroubovák už musí mít každý svůj. Kolem Fairphonu je komunita lidí, máme návody, videa, vše je online a velmi jednoduché.
Na jaký segment trhu se s Fairphonem zaměřujete? Chcete soupeřit s top modely?
Pro nás je Fairphone vyšší střední třída.
(Fairphone 6 stojí 599 eur a Fairphone 5 se prodává za 499 eur. Za tu cenu si můžete pořídit například Samsung Galaxy A55 či Google Pixel 8a. Starší model pak soupeří se Samsungem Galaxy A35 – pozn. autora)
Ohledně velikosti displeje, potažmo celého telefonu – začali jste na 4,3" a nejnovější generace šla s velikostí zase dolů. Jak se díváte na kompaktní smartphony, které z trhu mizí?
Jsme příliš malí, abychom mohli významně ovlivnit velikost displeje. Jsou tu také nějaké minimální velikosti objednávek nejen u displejů. A pokud budeme mít podobnou velikost displeje, jako jiné značky, je to výhoda. Ale nejnovější generace má opravdu menší displej. Poprvé od začátku Fairphonu je tu zmenšení.
(Fairphone 6 má menší displej proti předchozí generaci, a pokud by se brala velikost těla, tak je menší i než předminulá generace. -poznámka autora).
Jaké máte ambice na trhu, jak velký podíl byste si rádi ukousli?
Během příštích let chceme vyrůst alespoň na čtyřnásobek. Nemusíme zrovna převzít celý trh (smích) – tedy ne, že by nám to případně vadilo – ale potřebujeme vyrůst, abychom byli méně zranitelní.
Je tedy možné, že v další generaci představíte více verzí jednoho modelu?
Ano, je to možné. Mimochodem máme to tak částečně už nyní. Souběžně prodáváme Fairphone 5 a Fairphone 6.
Řešíte opravitelnost a udržitelnost u smartphonů. Vidíte podobný problém i u jiných typů elektroniky?
Myslím, že největší problém je to ochota firem podporovat produkty co nejdéle. V současnosti se nevydělává na zrychlení starého telefonu. Vydělá se na prodeji nového, proto vám firma řekne: kupte si nový. Je to pro ně rychlé a jednoduché.
Společnosti jsou nyní řízeny snahou vydělat co nejvíce. Co se tedy musí změnit je, že potřebujeme zákony a pravidla, které je přesvědčí, aby podporovaly stávajícího zákazníka déle. My to tak děláme, stojí to zatím více peněz, ale je to naše volba.
Musí v tom tedy být zásah státu?
Ano. Ale myslím, že by na tento model mohly firmy přejít i dobrovolně. Když na našem příkladu uvidí, jak velký je trh lidí, kteří chtějí telefony, co vydrží. A že to jde dobře i finančně – Fairphone je ziskový. My tím sice získáme konkurenci, ale znamenalo by to, že to děláme dobře.
Myslíte, že je takový přístup reálný na asijských trzích, potažmo v Číně?
Neznám tamní trh, byť prodáváme na Tchajwanu. Ale při správně nastavené ceně by to mohlo jít.
Kromě smartphonů jste se pustili do výroby sluchátek. Proč zrovna sluchátka?
Je to jednodušší produkt a ideální způsob, jak oslovit lidi, kteří zatím nechtějí změnit telefon. Například je tu velká skupina uživatelů iPhonu. Sluchátka mají navíc vysoké marže. Časem můžeme dělat i další příslušenství.
Máte stále možnost něco ve Fairphonu prosadit? Jaké máte plány do budoucna?
Jsem jen minoritní vlastník, ale jsem v představenstvu. Nedělám strategii, schvaluji ji. Jsem tedy stále hodně zapojen. Ovšem ohledně plánů je to spíše otázka na současný management.
Do budoucna se samozřejmě zaměříme více na umělou inteligenci, data a jejich energetickou náročnost. Roste tu mnoho potencionálních problémů i ohledně soukromí dat. Na to vše by se Fairphone měl zaměřit. Důležité je zatřást trhem a setrvat na tvorbě správné věci.
Děkuji za rozhovor.
Bas Van Abel (*1977)
Nizozemský designér, elektrotechnik a podnikatel, který se proslavil jako zakladatel společnosti Fairphone. Firma vyrábí modulární chytré telefony navržené pro dlouhou životnost, opravitelnost a etické získávání materiálů.
Van Abel studoval interakční design na Utrecht School of the Arts a paralelně elektrotechniku a programování na Delfské technické univerzitě. V roce 2013 založil Fairphone s cílem řešit problémy konfliktních minerálů, pracovních podmínek a elektronického odpadu.
V roce 2018 odstoupil z pozice generálního ředitele, aby se věnoval strategickému směřování společnosti jako člen dozorčí rady. Za svou práci obdržel Van Abel několik ocenění, včetně Momentum for Change Award od OSN (2015).