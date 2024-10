Smartphony mění barvy displeje podle okolních podmínek. Každý to dělá po svém, protože chybí jednotná pravidla

Možná to nevíte, ale špičkové telefony, které si můžete teď koupit na trhu, podporují tzv. funkcí CCT (Correlated Color Temperature). Ta nedělá nic jiného, než to, že upravuje teplotu barev podle okolního osvětlení. Úprava teploty barev displeje se týká používání telefonu uvnitř (zde se řeší typ umělého osvětlení) i venku, kde je důležitá zejména aktuální fáze dne, resp. slunečná či zatažená obloha. CCT posunem teploty barev pomáhá k tomu, aby se bílá barva displeje co nejvíce blížila bílé v okolním prostředí za daných světelných podmínek.



Porovnání různých podob CCT u aktuálních topmodelů při umělém osvětlením. Některé značky volí teplejší odstíny barev (tj. bílá se přibližuje spíše ke žluté a oranžové), jiné naopak hodně studené odstíny

Svá vlastní řešení má řada topmodelů hlavních značek na trhu (toto řešení chybí např. u Googlu a Huawei), a všechny se papírově dokáží přizpůsobit okolním podmínkám. Pouze řešení od Applu je však aktivní neustále, ostatní telefony si své funkce zapínají až v průběhu používání podle světelných podmínek. Konkrétně se jedná o tyto funkce:

Funkce pro úpravu barev displejů: Apple – True Tone

– True Tone Honor – Natural Tone

– Natural Tone Samsung – Adaptive Color Tone

– Adaptive Color Tone Xiaomi – Adaptive colors

– Adaptive colors Oppo – Natural Tone Display

– Natural Tone Display Vivo – Color temperature adjustment

Ukázalo se, že u šesti testovaných topmodelů se každý z nich chová úplně jinak. V závislosti na čtyřech teplotách umělého osvětlení si teplotu bílé nastavuje každý telefon úplně jinak. Každá ze značek má své vlastní nastavení podle preferencí uživatelů, které odpozorovala. Nejmenší rozptyl je vidět u umělého osvětlení s teplotou 2700K.

Čím vyšší teplota, tím se chování displejů liší

Největší rozptyl je při umělém osvětlení o teplotě 10000K. To však odpovídá extrémním světelným podmínkám, které se jen zřídkakdy objeví v interiéru, natož v přírodě. Většina telefonů končí s úspěšnou adaptací barev displeje zhruba u 7500K, pouze Vivo dokáže barvy upravovat až do teploty 9000K. I přesto to ale zřejmě koncový uživatel zřejmě nepozná.

Teplota bílé se u všech výrobců nikdo nedostává pod 5000K, což je hranice, pod kterou přestává být pozorování displeje komfortní. Překvapením v testu byl Samsung Galaxy S24 Ultra, který se nejčastěji držel u bílé s teplotou 6000K, a při změně okolního osvětlení neměl snahu o žádnou automatickou adaptaci. Podle autorů testu se může jednat o možnou chybu hardwaru nebo softwaru, který neumožní automatickou regulací barevných tónů displeje.

Autoři testu dodávají, že by mobilní výrobci měli své algoritmy upravit, protože se až příliš rozcházejí, a šance, že se u většiny uživatelů „trefí“ do správného nastavení, je prakticky nulová. Podívejte se do galerie na to, jak vypadala barevná teplota bílé u každého z testovaných telefonů ve čtyřech různých případech. Reakce kterého telefonu se vám líbí nejvíce?

Zdroj: Dxomark