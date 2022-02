Smartphony přepisují herní průmysl. Mobilní hry už vynášejí více než ty počítačové a konzolové dohromady

Když se mluví o hrách a o tom, jak hýbou trhem hardwaru a o penězích které vydělávají, většina si hry spojí s těmi počítačovými nebo konzolovými, kde vychází ty nejpropracovanější tituly a jsou náročné na hardware. Málokdo si jako první vybaví mobilní hry, kterými si uživatelé například zkracují čas v metru. Je sice pravda, že díky herním smartphonům a nárůstu výkonu i mobilní hry neuvěřitelně pokročily, ale kvalitou a zpracováním stále hrají druhé housle.



Ani počítače, ani konzole. Hernímu průmyslu už vládnou v tržbách mobilní hry.

Zdaleka to ale neplatí o tržbách. Jak totiž ukázaly statistiky od analytické společnosti NewZoo, mobilní hry totiž v roce 2021 vygenerovaly tržby ve výši 93,2 miliard dolarů (2 bilionů korun), což je více než polovina celého herního průmyslu. Hra pro smartphony tak přinesly větší tržby, než ty počítačové a konzolové dohromady. Počítačové hry přinesly firmám tržby ve výši 36,7 miliard dolarů, ty konzolové pak přes 50 miliard.

Obrovský nárůst v posledních letech

Navíc je trh mobilních her ve velkém růstu. Zmíněná částka je totiž o více než 7 % vyšší, než v předchozím roce a rostoucí trend rozhodně nekončí. Podle NewZoo by mobilní hry do roku 2024 měly tržby ještě zvýšit na 116 miliard dolarů a budou si ještě více ukousávat tržní podíl na úkor počítačových a konzolových titulů. V roce 2019 přitom tržby z mobilních her byly „jen” 68 miliard dolarů.

Největší popularitě se mobilní hry těší v Číně, která tvoří přes třetinu všech jejich tržeb (32 miliard). Dalších 15 miliard hry přinesly ve spojených státech. Třetím nejsilnějším trhem je pak Japonsko se 13,7 miliardami dolarů. Evropa se pak drží na rozumné pozici s 9 miliardami. Největší rozmach v posledním roce však překvapivě přinesly regiony středního východu a Afriky a také Latinské Ameriky.

Agentura NewZoo provedla podrobnější průzkum ve spolupráci s TikTokem během září a října minulého roku ve 13 zemích. Překvapivě se ukázalo že prakticky polovina hráčů mobilních her aktivně používá právě i TikTok. Nejde přitom jen o mladé. V průzkumu byly nejčastějšími hráči lidé od 18 do 50 let. Uvidíme, jak se hrám bude další roky dařit, ale vypadá to, že z mobilů se pomalu stává klíčová herní platforma.

