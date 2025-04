Smartphony s Androidem nám často lžou. Když tvrdí, že jsou aktuální, většinou tomu tak vůbec není

U Androidů při aktualizacích nemůžete moc spoléhat na to, že vám aktualizaci telefon oznámí automaticky. A pokud se na dostupnost aktualizace dotážete ručně, telefon vám vždy potvrdí, že je aktuální. Jenže málokdo ví, že se jej musíte dotázat podruhé, a až tento dotaz rozhodne, zda se na telefon stáhne aktualizace nebo je skutečně aktuální. Androidy nám tak nemístně lžou, tvrdí, že jsou poslední aktualizace nainstalované, i když to často není pravda. A samozřejmě nesmíte ani věřit tlačítkům. Když vám Pixel píše, že zařízení je aktuální, klidně může na pozadí čekat aktualizace.



Na první pohled to vypadá, že je Android aktuální. První vyhledání tvrdí, že je telefon aktuální. Druhé vyhledávání zčistajasna najde novou aktualizaci

Tento problém s dotazy na aktualizace přitom není jen problémem Pixelů, ale také Samsungů a spousty telefonů dalších značek. Když chcete vyhledat aktualizaci, je nutné ji vyhledat dvakrát po sobě, aby to vůbec mělo nějaký smysl. Jenže Androidy nám netvrdí pravdu ani u tzv. Aktualizací systému Google Play. Pro neznalé se jedná o pravidelné měsíční aktualizace, které na Androidy pravidelně přináší nové funkce. Podle Googlu se jedná o aktualizace, které měly být rychlejší než updaty od výrobců, jenže to úplně vždy neplatí. Těmto updatům věnujeme samostatný článek, jenže aby se funkce dostaly i do vašeho telefonu, musíte tomu jít naproti.

Utajené aktualizace, o kterých se moc neví

Aktualizace systému Google Play jsou skvělým nástrojem, jak na Androidy hromadně dostat nové funkce, a to bez nutnosti testování na straně výrobců a jejich schvalování. Problém je ten, že na vás aktualizace těchto služeb nikdy nevyskočí, jen se maximálně v tichosti stáhne na pozadí a čeká se, až restartujete telefon. Pokud to však nikdy neděláte, aktualizace nemají šanci se nainstalovat. I my, kteří v redakci testujeme telefony, je často restartujeme jen jednou za několik měsíců. A to nemluvíme o tom, že se nové telefony (typicky ty od Samsungu) často zaseknou několik měsíců na velmi starých verzích aktualizace, aniž by bylo jasné, z jakého důvodu.



Podobně je to i s Aktualizacemi sytému Google Play. Fajfka v nastavení neznamená, že máte aktualizováno na poslední dostupnou verzi. A pokud ano, nemusí se jednat o maximálně aktualizované zařízení. Tento telefon má update z února, jiné ale už mají březnovou a dubnovou verzi

Když chcete Aktualizace systému Google Play vyhledat ručně, zřejmě ani nebudete věět, kde hledat. U Pixelů je to přes Nastavení – Zabezpečení a ochrana soukromí – Systém a aktualizace. U ostatních Androidů stačí vyhledat položku „Aktualizace systému Google Play“. Když už se do této nabídky dostanete, většinou na vás vyskočí zelené šipky signalizující, že je telefon maximálně aktualizovaný. Někdy je tlačítko klikatelné, takže se proklikáte do nabídky, ve které ručně vyhledáte aktualizaci, která je najednou k dispozici, stáhnete ji a vy jen musíte restartovat telefon. U některých Androidů však toto menu není k dispozici a aktualizace se můžete nainstalovat „náhodně“ jen restartem telefonu.

Google vám však o těchto utajených aktualizacích nedá uživateli žádnou zprávu. Stačila by přeci jen notifikace o tom, že máte pro dokončení aktualizace restartovat telefon. Pro někoho může být matoucí i sousloví „Google Play“ v názvu, které však s obchodem Google Play nemá žádnou souvislost. Až budete příště na svém telefonu hledat nové aktualizace, nenechejte se odradit ikonkami a (ne)dostupnost nového softwaru si ověřte hned několikrát po sobě.