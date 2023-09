Smartphony stále špatně počítají paměť, kterou zabírá operační systém. A nezmění se to ani v Androidu 14

Androidy stále neumí správně určit, jakou část v paměti telefonu zabírá systémová ROM. Přišla se na to už letos u Galaxy S23 Ultra, jehož ROM podle Androidu zabírala téměř 60 GB. Ve skutečnosti však ROM měla jen 22 GB, a Samsung k paměti přičítal odchylku, která vycházela z převodu mezi jednotkou GB (tj. marketingová paměť telefonu) a GiB, kterou používá samotný Android. Ve finále tak většinu z avizovaných 60 GB činil „neexistující“ prostor.

Nadstavba One UI 5 se tak zdála plná bloatwaru, na což Samsung zareagoval hned v nadstavbě One UI 6, která se do mobilů dostane společně s Androidem 14. Jenže Google má v čistém Androidu výpočet části paměti, kterou zabírá systém, stále špatně. Chyba je ve způsobu, jak se zjišťuje kapacita, kterou zabírá systém.



Samsung, ale i další výrobci, si k systémové ROM připočítávají 7% odchylku z celkové kapacity, která je běžná u všech paměťových zařízení. U Galaxy S23 Ultra se systém tváří tak, že zabírá 60 GB. Není to ale pravda, a nic na tom nezmění ani Android 14. Ke kýžené změně došlo jen v nadstavbě One UI 6 od Samsungu

Android 14 zjistí kapacitu celkové paměti a aktuálně zabranou paměť, od které odečte velikost obrázků, videí, zvukových souborů, her, dokumentů a koše. Zbývající část paměti je automaticky přidělena do škatulky „systém“. Jinými slovy, do systému se počítají všechny soubory na telefonu, které nespadají do výše zmíněných kategorií. Pokud dojde k vytvoření či uložení 3GB souboru, který do žádné kategorie nespadá, velikost systému v paměti rázem naroste o 3 GB! Týkat se to může např. datových souborů pro emulaci her, které budou zdánlivě „nafukovat“ systém, i když je to holý nesmysl.

Nevěřte všemu, v čem má prsty Google

Velikost systému takto počítá, nejen Android samotný, ale také aplikace Files by Google, které slouží u čistého Androidu k základnímu procházení souborů. Pokud se podíváme na Samsungy, při přidání nerozpoznaného souboru se jeho kapacita nepřičte k systémové části, ale k položce „Jiné soubory“. A tak by to mělo být i v čistém Androidu. Ten má složku pro „Dokumenty a ostatní“, ovšem započítávají se do něj pouze dokumenty, nikoliv ostatní nerozpoznané soubory.



Samsung v nadstavbě One UI 6 správně ukazuje kapacitu systémové ROM a neznámé soubory řadí do sekce Ostatní soubor. V čistém Androidu 14 se však bude systémová ROM prakticky neustále nafukovat... a to kvůli nešťastnému výpočtu ve zdrojových kódech Androidu

Neustálé zdánlivě zvětšování systému totiž může spoustu uživatelů přimět ke (zbytečnému) obnovení telefonu do továrního nastavení. Třeba proto, že se budou bát, že jim malware nebo virus zaplňuje paměť zbytečnými soubory. Jenže po obnovení se bude systém i nadále stejně „nafukovat“. Pokud tedy u svého Androidu objevíte, že systém zabírá až neskutečnou část paměti vašeho úložiště, nepanikařte. Android kapacitu systému uvádí, a bohužel stále bude uvádět, špatně. A nic na tom nezmění ani připravovaný Android 14.

Zdroj: Mishaal Rahman