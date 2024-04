AI telefon bez displeje je podle testerů absolutní propadák. Smartphony v budoucnu jen tak něco nenahradí

Humane AI Pin zhmotnil představy komunikátorů ze Star Treku do reálné podoby. Futuristicky vypadající zařízení bez displeje, ale zato s umělou inteligencí a projektorem, slibovalo mobilní revoluci. Minimálně začátek nové éry, která nebude spjata s konvenčnímu smartphony, tedy s uniformními plackami s obřími displeji. První recenze však ukázaly, že ještě zdaleka nejsme schopní udělat další krok. Ale není to jen o uživatelích, funkce a možnosti Humane AI Pin vypadají na papíře podstatně lépe, než ve skutečnosti.



Toto zařízení na tělo se mělo stát „zabijákem smartphonů“, recenzenti jsou však zásadně proti. Samotná projekce obrazu na ruku vypadá „cool“, v praxi je však téměř nepoužitelná. Testeři uvádějí, že dělali co mohli, ale že nejsou přesvědčení o tom, že by se projektor někdy mohl stát stabilní metodou ovládání zařízení. U AI Pinu je laserový projektor velmi citlivý, prostředím naviguje velmi pomalu a má nedostatečné HD rozlišení. Na přímém světle je však zeleně promítaný text prakticky neviditelný. A co se zařízením, které nemůžete venku nijak ovládat?

Nespolehlivá gesta, špatný zvuk

Zařízení spoléhá na ovládání gesty, která jsou však extrémně nespolehlivá a nepřesná. Zvolit správnou ikonu z hlavní nabídky na první pokus je věc nereálná. Třeba procházení starších doručených zpráv prostřednictvím projekce do dlaně je prakticky nepoužitelné. A to stejné platí i pro zadávání čísel, kdy je nutné ruku, buď přiblížit nebo vzdálit, popř. různě natočit dlaň. Od bezchybného ovládání to však má daleko.

A pak je tu nutnost pravidelných měsíčních poplatků. Abyste mohli AI Pin využívat, bez předplatného 24 dolarů za měsíc (570 Kč) to nejde. Ano, dostanete sice bezplatné tři měsíce, jenže pokud od dalšího měsíce nezaplatíte poplatek za mobilní data, zařízení přestane fungovat. Jedná se tak o další mobilní připojení, které není nijak navázáno na stávající číslo, které používáte ve smartphonu.

Problémem je i samotný zvuk z vestavěného reproduktoru. Pokud se pohybujete v davu, snadno jej přeslechnete. Na druhou stranu to však vyřešíte připojením k bezdrátovým sluchátkům. V zařízení je k dispozici jen hudební aplikace Tidal, u které však často haprovalo spojení, což platilo i o všem ostatním u AI Pinu. Některé specifická alba dokonce zařízení nedokáže vůbec přehrát.

Představení Humane AI Pin:

Zřejmě největší výtka však směřuje k extrémnímu zahřívání zařízení, pokud jej žádáte o více dotazů po sobě nebo delší dobu používáte projektor. Ten se v jednu chvíli dokonce vypne, aby zařízení mohlo vychladnout. Podle jiných testerů bylo zařízené teplé celou dobu a přes oblečení zahřívalo kůži. Což je něco, z hlavy jen tak nevytěsníte.

Ano, zařízení má několik „cool“ funkcí, které se týkají např. překladu hovorů v reálném čase nebo identifikace objektů. AI však někdy byla úplně mimo (i na úvodním představovacím video, které značka stáhla a ručně opravila) a testerům se nepozdávalo ani to, že fotky a videa pořízená AI Pin se vám zpřístupní jen tehdy, když je zařízení připojené k Wi-Fi a současně se i nabíjí.

Firma Humane postavila svou existenci na tom, že její zaměstnanci pochází z Applu, to však k úspěchu nestačí. AI Pin vypadal na papíře lépe, než ve skutečnosti, a pro všechny testery se jedná o absolutní propadák. A ten, nejen, že nenahradí telefon, ale ani jej efektivně nevyžijete jako samostatné zařízení.

