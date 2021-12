Smartphony vás budou příští rok špehovat, a to pod taktovkou čipsetu Snapdragon 8 Gen 1

Qualcomm už světu ukázal svůj dosud nejvýkonnější čipset Snapdragon 8 Gen 1, ovšem tento čipset vzbuzuje s ohledem na soukromí uživatelé dost velké pozdvižení. Ukázalo se totiž, že nový čipset bude neustále skenovat váš obličej selfie kamerkou, která tak bude prakticky neustále v režimu „Always On“. A to proto, aby se ještě více zrychlilo odemykání obličeje. Na druhou stranu však přichází do úvahy dost výrazná ztráta soukromí, protože nad skenováním nebudete mít žádný dohled. A to by mohlo být dost velké bezpečnostní riziko.

Qualcomm novou funkci vyzdvihuje do nebes, protože dokáže odemknout telefon i tehdy, když jej nevezmete do ruky. Stačí jeden pohled na telefon ležící na stole a bam! Okamžitě se odemkne. Bude to rychlejší než dotyk na displej nebo odemknutí hlasem, navíc telefon odemknete i tehdy, když budete mít špinavé ruce. To všechno zní jistě skvěle, navíc Qualcomm dodává, že funkce bude ještě více zabezpečená, protože, když už neuvidí váš pohled na displej (nebo vám někdo koukne přes rameno), telefon se vám okamžitě zamkne, aby bylo zachováno soukromí zobrazených informací.

Qualcomm se k neustále fungujícímu skeneru obličeje vyjádřil ve třetí hodině streamu z Teach Summitu, na němž do detailů probírá veškeré novinky Snapdragonu 8 Gen 1. Polovodičový gigant si přímo rovnou připravil výbornou obrannou řeč. Nedělá prý nic jiného, než co už v současné době umí „Always on“ mikrofony telefonu, které poslouchají příkazy pro aktivaci hlasového asistenta („Hey Google“, „Hi Bixby“, a další). Ty jsou již v současné době aktivní neustále...

...rozdíl je však v tom, že poslouchají pouze určité fráze, a do odemknutí telefonu mají asistenti jen velmi omezenou funkčnost. V případě selfie kamerky je to situace zcela jiná. Android 12 vám sice ukáže, že aplikace přistupuje k fotoaparátu, bude se to však týkat neustále aktivní selfie kamerky? Zřejmě ne, protože to by vám v liště svítila zelená tečka neustále. A stačí nějaký malware či spyware, a prakticky kdokoliv by vás mohl sledovat 24/7 přes vaši selfie kamerku v mobilu.

Budeme přelepovat selfie kamerky?

Dostanete se tak na smartphony obligátní přelepování či zakrývání selfie kamerky známé z notebooků, abyste „zabránili“ špehování? Podle vyjádření Qualcommu by měla jít neustále zapnutá selfie v nastavení telefonu vypnout, ovšem to bude záležet i na samotných výrobcích. Někteří z nich mohou tuto funkci při vývoji telefonů vynechat, jiní ji zase mohou bez obav použít. Získaná obrazová data nemají opustit tzv. Sensing Hub ani k nim nemají mít přístup jiné aplikace. Fotky nemají být nikam online zasílány, pokud se však objeví nějaká bezpečnostní díra, budete se muset mít na pozoru...

Představení Snapdragon 8 Gen 1:

V příštím roce si tedy dejte pozor na to, aby vás topmodely s Androidem náhodou nešpehovaly. Ale kdo ví, třeba půjde „Always On“ selfie skutečně deaktivovat a vysouvací selfie kamerky budou znovu v kurzu...

Via TheVerge