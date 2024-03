Smartphony značky Nothing umí nahrávat hovory bez omezení, protistrana o tom nemá ani tušení

Nahrávání hovorů u smartphonů je věčné téma, které snad nikdy nemá snadné (a už vůbec ne jednoduché) řešení. Z pohledu legislativy, do které před nedávnou dobou zasáhla pravidla GDPR, je nahrávání hovorů možné pro osobní účely pouze s oboustranným upozorněním. Mobilní giganti od toho v Evropě raději dali ruce pryč, a tak není s podivem, že funkce zmizela, jak ze samotných operačních systémů a nadstaveb, tak i z aplikací, které nahrávání nabízely „pokoutně“. Jenže teď do celé záležitosti vstoupila mobilní značka Nothing...



Nothing boří všechna pravidla a normy. Na svých telefonech po updatu umožňuje nahrávání hovorů. Něco nám však říká, že tato funkce v systému dlouho nevydrží. A značce zřejmě nepomůže ani krátké upozornění ve spodní části displeje

Velcí mobilní giganti nahrávání hovorů před lety zařízli kompletně, a takový Google v roce 2022 úspěšně ukončil činnost řadě nahrávacích aplikací. Spousta uživatelů tak na nahrávání hovorů na Androidu kompletně rezignovala, jenže Nothing je vrací zpět do hry. Součástí aktualizace na Nothing OS 2.5.3 se totiž u všech telefonů značky objevuje widget pro nahrávání hovorů. A co je podstatné, a pro nás v současné době také velmi zarážející, je to, že protistrana o tom, že nahráváte, nemá sebemenší tušení! Jak se to vůbec mohlo Nothingu povést?

Nahrávání hovorů jsme si v telefonu samozřejmě hned vyzkoušeli, takže můžeme potvrdit, že se šéf značky Carl Pei neohání jen prázdnými slovy. Je schované ve widgetu Záznamník na ploše, v němž si můžete vybrat dva nahrávací režimy. První pomocí mikrofonu zaznamenává zvuk z okolního prostředí (což využívají i nahrávače třetích stran při hlasitém odposlechu, ovšem s nevalnou kvalitou protistrany), druhý k tomu však přidá i zvukový výstup zařízení, tedy zvuk směřující z reproduktorů. Nahrávka se ukládá do aplikace Záznamník.

Druhý režim je samozřejmě kvalitnější, a zvuky vás i protistrany slyšíte jasně a zřetelně. Protistraně se však nepřehraje žádné upozornění ve stylu „Váš hovor je nahráván", a tak je problém s případným použitím nahrávky, např. jako možného důkazu při soudním sporu. A je otázka, jak dlouho tato funkce, která rozhodně nemá oporu v evropských pravidlech GDPR, v systému vydrží...