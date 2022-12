Před 30 lety byla odeslána první SMS. I když jsou textovky vynález z mobilního pravěku, rychlý konec je nečeká

Dnes je to přesně 30 let od odeslání první krátké textové zprávy, tedy SMS, na světě. Poslána byla 3. prosince 1992 a stál v ní anglický text „Merry Christmas“ (Veselé Vánoce). Poslal ji tehdy 22letý softwarový inženýr Neil Papworth ze svého počítače na mobil šéfa britského Vodafonu Richarda Jarvise.



Orbitel TPU 901 D. Tohle je mobil, na který byla před 20 lety přijata první SMS | Foto: oebl.de

„Necítil jsem to tehdy jako nějaký významný milník. Pro mě to hlavně znamenalo, že jsem dodělal svoji práci a že software, na kterém jsme s týmem pracovali více než rok, byl funkční,“ řekl médiím později Papworth.

V Česku jsme si na první textovku museli počkat do roku 1996, kdy u nás první tuzemský mobilní operátor Eurotel spustil svoji GMS síť, v níž šlo SMSky posílat. Současný operátor O2, coby přímý následovník Eurotelu, připomíná vývoj SMS zpráv na svém blogu.

Desítky milionů zpráv jen během Vánoc

V první dekádě zaznamenaly SMS (Short Message Service, neboli služba krátkých zpráv mezi uživateli sítě GSM) ve světě velký boom. Přestože v Česku nebyl rozmach SMS tak raketový a náhlý, pohybovaly se meziroční nárůsty v řádu několika desítek milionů zpráv.



Jedním ze zásadních kritérií, podle kterých se ještě před dvaceti lety posuzovaly mobily, bylo, jak pohodlnou mají numerickou klávesnici. Právě kvůli častému vyťukávání SMS | Foto: O2

Klasickým „rekordním“ obdobím vždy bývaly Vánoce a Nový rok. V prvních deseti letech existence SMS každým rokem padl rekord, který pokořil předchozí období. Jenom v Česku se například během vánočního týdne v roce 2000 odeslalo na 27 milionů SMS.

Obliba textovek v Česku byla vysoká mimo jiné i proto, že hlasové služby byly u tuzemských operátorů dlouhou dobu nemravně předražené (minuta hovoru stála běžně 10 Kč) a SMSky tak byly nejlevnější formou komunikace, i když bylo nutné se vejít do 160 znaků.

Přes MMS až k messengerům

V letech 2005 až 2015 se celosvětové množství SMS odeslaných za rok zvýšil z jednoho až na téměř devět bilionů zpráv. V Česku si po větším rozvoji internetu našli uživatelé cestu k bezplatným SMS bránám, aby se alespoň trochu mohli vyhnout vysokým cenám za SMS (běžně okolo 5 Kč).



Když nechtěl člověk moc utratit, posílal bezplatné textovky z internetu přes tzv. SMS brány. Dnes už svoji bránu provozuje pouze T-Mobile | Foto: O2

S nástupem fotoaparátů v mobilních telefonech a barevných displejů se na scénu přidaly MMS neboli obrázkové multimediální zprávy. Ty si ale nikdy tak velkou oblibu nezískaly (dílem opět kvůli nesmyslně vysokým cenám, které se dodnes drží na 5 Kč za jednu MMS) a než se stačily prosadit, vystřídaly je messengery, fungující zdarma přes internet v mobilu.

SMS ale hrály a dodnes hrají významnou roli pro podnikovou sféru. Komerční a další sdělení se postupně vyvíjela od Infotextu, SMS browsingu přes nejrůznější propagační SMS až po průlomový GSM banking. Budoucností v tomto segmentu mají být tzv. „obohacené“ textovky, RCS zprávy, které postupně čeští operátoři nasazují do provozu (většinou zatím jen pro tzv. RBM komunikaci firem se zákazníky).

SMS sice ubývá, ale rychlý konec je nečeká

Současné chytré mobily už podporují skládání několika SMS do jedné, takže je možné napsat delší sdělení (anebo kratší, ale s českou diakritikou), aniž by byl odesilatel po 160 znacích zastaven. S neomezenými tarify už se nemusí hledět ani na počet odeslaných SMS, všechny jsou automaticky v jeho ceně. Pokud ale zprávu napíšete opravdu dlouhou, může se sama přepnout do MMS a pak už by se odeslala za 5 Kč (MMS obvykle nejsou součástí neomezených tarifů).



U zařízení proběhla velká generační obměna, která stojí za pozvolným ubýváním odeslaných SMS | Foto: O2

Postupný ústup SMS ze slávy mají na svědomí již zmíněné internetové messengery, jako je WhatsApp, Viber, Messenger od Facebooku a mnoho dalších platforem. Uživatelů SMS je v současné době celosvětově téměř šest miliard. Více než čtyři miliardy z nich využívají některou z uvedených komunikačních aplikací, což se projevuje i ve statistikách, které ukazují postupný odliv SMS ve prospěch datových přenosů.

Obvyklý meziroční pokles odeslaných SMS v českých mobilních sítích je zhruba 10 %, což nicméně znamená, že pokles je relativně pozvolný a SMS jako komunikační kanál rozhodně jen tak neskončí. Například pro uživatele „hloupých“ tlačítkových telefonů zůstanou vedle hovorů nadále jedním ze dvou klíčových způsobů komunikace.