Smutná pravda. Chytré hodinky dnes mají stejné problémy jako prvotina z roku 1998

Možná jste o tom neměli žádné tušení, ale první model „chytrých“ hodinek se datuje již do roku 1998! Hodinky Seiko Ruputer ve své době nabídly dvoupalcový LCD displej s rozlišením 102 × 64 pix a joystick pro ovládání prostředí. Přísun energie zajišťovaly dvě knoflíkové baterie CR2025. Při pohledu na současné moderní chytré hodinky však můžeme konstatovat, že se nic podstatného nezměnilo. Již u 23 let starých hodinek bylo kritizováno problematické uživatelské rozhraní, rozměry hodinek a výdrž na jedno nabití. A to jsou stejné problémy, se kterými se u nositelností potýkáme i dnes!

Je až neskutečné, že se za tak dlouhou dobu v segmentu chytrých hodinek změnilo pramálo. I dnes chceme, aby vydržely dlouho na jedno nabití, přesto však výdrž hodinek často měříme na hodiny, maximem jsou dva, tři dny. A to se ještě při jejich používání musíte hlídat. Prastarý Ruputer na dvě knoflíkové baterie vydržel 30 hodin, než jste je museli vyměnit za nové nabité. Jistě, šlo aktivovat úsporný režim, který až na zobrazení času omezil úplně vše, takže výdrž prodloužil až na tři měsíce. V tom případě však stejnou práci odvedly i běžné náramkové hodinky za pár stovek.

Pradědeček současné generace hodinek (á-la PC na zápěstí) se ale v něčem přeci jen mýlil. Chytré hodinky na zápěstí měly původně nahradit diáře a poznámkové bloky, jenže této úlohy se vcelku lehce zhostily dříve populární PDA, která se proměnila v novodobé smartphony. I přesto jste Seiko Rupter již ve své době mohli využít pro malování, psaní poznámek, přidávání schůzek do kalendáře a synchronizovat hodinky přes dokovací stanici s počítačem. Vyloučeny nebyly ani hry či jednoduché zobrazení kamasutry.

Chytré hodinky tak je známe dnes, se sice za 23 let zdánlivě změnily k nepoznán. Dostaly kompaktnější tělo, modernější operační systémy, barevné displeje, Always On režim, bohatou konektivitu, spoustu měřičů a senzorů, hlasové asistenty, i přesto však řeší stále stejné problémy. A řešit je zřejmě budou i po mnoho dalších let...

Via Engadget