Smutná statistika. Na pět let starém Androidu 9 běží víc zařízení než na aktuální verzi 13

Když Apple aktualizuje iPhony, během několika dní běží na nejnovější verzi systému iOS drtivá většina zařízení. A když hovoříme o tom, že uživatelé iPhonů odkládají aktualizace, znamená to, že je nejnovější verze iOS „jen“ na 70 procentech telefonů v oběhu. Když se podíváme na distribuci jednotlivých verzí Androidu, je to hodně smutný pohled. Nejnovější Android 13 totiž využívá menší procento zařízení, než pět let starý „výběhový“ Android 9.0 Pie!

Google už má v akci první betaverzi Androidu 14, jenže aktuální Android 13 zatím žádné rekordy netrhá. K dubnu letošního roku je tato verze systému u 12,1 procent zařízení. Jen pro srovnání, čtyři roky starý Android Pie je do dnešních dní u 12,3 procent Android zařízení. I to ukazuje na to, že, i díky nadstavbám jednotlivých výrobců, se aktualizace systému dostávají na smartphony velmi pomalu. Na dvanácti procentech je systém osm měsíců od svého vydání, v lednu měl v koláči jen 5% podíl, i tak je zdánlivě vysoký nárust velkým zklamáním.



Distribuce verzí Androidu k dubnu letošního roku ukazuje hodně smutný pohled. Téměř polovina telefonů používá systém starší čtyř let!

V roce 2023 je tak nejpoužívanější verzí Android 11 (R) z roku 2020, který má 23,5% podíl. Android 12 společně s Androidem 12L (oba pod písmenem S) pak mají dohromady 16,5% uživatelskou základnu, jenže to statistik Googlu se dostaly až po roce, a tak je možné, že Android 13 (T) svého předchůdce brzy překoná. Můžeme za tím vidět rychlejší aktualizace ze strany Samsungu, a také u některých čínských značek.

Jenže, téměř polovinu „koláče“ zabírají verze Androidu, který jsou starší více než 4 roky. Android 10 drží nezanedbatelný podíl 18,5 %, o vysokém počtu uživatelů Androidu Pie již padla řeč. Necelých sedm procent dokonce připisuje i bezmála šestiletý Android 8 Oreo, a se třemi procenty se v koláči drží i Android Nougat. A to už jsou verze, na které si vzpomínáme už jen velmi matně. Není divu, že Google již delší dobu rozložení verzí Androidu nezveřejňuje s měsíční pravidelností, ale pouze nárazově. Protože se skutečně není čím chlubit...

Via 9to5Google