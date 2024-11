Snapdragon 8 Elite výrazně prodlouží výdrž topmodelů. V testech je meziročně vyšší až o 40 procent

V Číně se do prodeje dostávají první telefony se Snapdragonem 8 Elite, který je sice zřejmě nejdražším mobilním čipsetem v historii, ale z pohledu výdrže telefonů na jedno nabití to bude zřejmě nejvyšší mezigenerační skok. V syntetických testech se výdrž nové generace topmodelů prodloužila až o 40 procent ve srovnání s předchozí generací, kapacita baterií přitom mezigeneračně narostla maximálně zhruba o 10 procent.



Snapdragon 8 Elite má výkon, který v mobilu snad ani nepotřebujeme. Jeho nejvyšší výhodou ale bude energetická efektivita, která výrazně prodlouží výdrž telefonů, v nichž bude integrován, na jedno nabití

Qualcomm se při uvedení čipsetu chvástal až o 45 % vyšší energetickou efektivitou procesoru. Typicky se jedná o čísla, která si výrobci procesorů „vycucají z prstu“, protože jsou změřená v laboratorních podmínkách. U reálných zařízení to sice tak výrazný progres není, ale s výdrží mezigeneračně o 42 procent vyšší určitě budete spokojeni také. To je případ OnePlus 13, který zvýšil oproti předchůdci kapacitu baterie o 11 procent. A pak tu máme třeba Asus ROG Phone 9 Pro, který má o 5,4 % větší kapacitu baterie, výdrž se však v rámci identického testu mezigeneračně zvýšila téměř o 30 procent.

iPhone ztrácí auru telefonu s nejvyšší výdrží

V jiném testu zase Xiaomi 15 Pro s novým Snapdragonem porazilo ve výdrži iPhone 16 Pro Max. Při pohledu na kapacity baterií (6 100 vs. 4 685 mAh) to sice není nic překvapivého, jenže iPhony dlouhodobě dominovaly ve výdrži i s menšími kapacitami baterií, než konkurenční telefony s Androidem. A zdá se, že s nástupem Snapdragonu 8 Elite o tuto „konkurenční výhodu“ přijdou.

Ano, vše jsou jen syntetické testy, takže v reálu může situace vypadat trochu jinak, protože telefony používáme každý trochu odlišně. Prováděné testy jsou však úplně stejné jako ty, které proběhly v loňském roce, což je důležitý ukazatel toho, že se při stejném typu zátěže nové topmodely vybíjí výrazně pomaleji, než telefony postavené na Snapdragonu 8 Gen 3. V praxi tak čekáme výdrž, která by mohla při stejném typu používání jako doposud přidat třeba půlden navíc. A to je něco, co u topmodelů s Androidem vítáme všemi deseti.

Představení čipsetu Snapdragon 8 Elite:

Bude samozřejmě záležet na optimalizaci procesoru u jednotlivých značek a na kapacitě baterie daného modelu. Výdrž však bude ve všech případech lepší, než u předchozí generace procesoru. Všechny doposud oznámené telefony se Snapdragonem 8 Elite mají navíc vyšší kapacitu baterie, než nepsaný standard 5 000 mAh. A pokud se tento trend zachová, topmodely v příštím roce dostanou konečně pořádné baterie.

