Snapdragon 8 Gen 1 se výkonově dotáhne na Apple A15 Bionic. Mimo Samsungu jej bude brzy vyrábět i TSMC

První výsledky benchmarků ukazují, že nedávno oznámeny Snapdragon 8 Gen 1 se výkonově dotáhne na Apple A15 Bionic, který byl nasazen u iPhonů 13. V různých testech se výsledky obou čipsetů velmi podobojí, někdy má navíc Snapdragon (konkrétně o 24 % vyšší skóre v testu GFXbench Manhattan offscreen ES 3.0), jindy zase Apple A15 Bionic (o 12 % vyšší skóre v testu 3DMark Wild Life Unlimited). A je to vůbec poprvé, co se „železo“ od Qualcommu výkonově dotáhne na dominantní čipsety od Applu.

Samozřejmě, zatím se jedná jen o předběžné testování, které by se mělo s nástupem čipsetu do fyzických smartphonů více zpřesnit. Záležet také bude na tom, jak na tom bude čipset teplotně, a zda u něj nebude docházet k brzkému thermal-throttlingu, který by výrazně ovlivnil grafickou kvalitu při hraní her.

Samotný čipset je vyráběn 4nm výrobním procesem od Samsungu, podle jihokorejského zdroje však výroba kvůli nespecifikovaným problémům neprobíhá v tak velkém objemu, jaký si Qualcomm objednal, a proto se americký gigant obrátil na firmu TSMC. Taiwanský konglomerát by měl převzít část produkce od Samsungu, což znamená, že v oběhu budou ve finále stejně označené čipsety, které však budou mít dva různé výrobce.

TSMC má, alespoň z historického úhlu pohledu, nad Samsungem náskok, protože jeho výrobní procesy jsou efektivnější, než ty od Samsungu. Až čas však ukáže, zda se mezi Snapdragonem 8 Gen 1 vyrobeným TSMC a Samsungem objeví nějaké výkonové rozdíly. Pro Samsung jsou nedostatky ve výrobě 4nm technologií velkým problémem i s ohledem na chystaný čipset Exynos 2200, který má pohánět chystanou řadu Galaxy S22. Nedostatek čipsetů by mohl nástup nové řady topmodelů na trh více či méně opozdit.

Představení čipsetu Snapdragon 8 Gen 1:

Zdroj Twitter, Naver