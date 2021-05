Snapdragon 888+ se ukázal v Geekbench. Hlavní superjádro bude přetaktované

Qualcomm připravuje premiéru vylepšeného čipsetu Snapdragon 888. Existenci 888+ potvrdil test Geekbench, premiéru očekáváme ve druhé polovině roku.

Čipset nadále kombinuje jádra 1 + 3 + 4, takt trojice Cortex-A78 a čtveřice Cortex-A55 zůstává stejný. Změní se jen frekvence hlavního jádra ARM Cortex-A1, vyroste z 2,84 na 3 GHz. V benchmarku Geekbench tak nové zařízení získalo 1 171 bodů v jednojádrovém a 3 704 bodů ve vícejádrovém testu. Geekbench je sice znám velkými rozptyly v dílčích skóre, ovšem mezi řádky to vypadá, že nový čipset bude oproti tomu stávajícímu jen o něco málo výkonnější.

Mnohem zásadnější otázkou je však to, zda nebude nový čipset trpět přehříváním stejně jako u první generace čipsetu. Ten vyráběl pro Qualcomm Samsung svou 5nm technologií, přičemž některé čipsety se v telefonech, díky chybě ve výrobním procesu, přehřívaly. Podle spekulací se tak americký gigant rozhodl částečně výrobu přesměrovat na TSMC, který by v ideálním případě mohl dodat celou várku vylepšených „plusových“ čipsetů.

Přehřívání 888čky ostatně vysvětluje i to, proč Qualcomm přišel velmi rychle na trh se Snapdragonem 870. Po čipsetu pro levnější „supertelefony“ hned sáhlo např. Oppo, OnePlus či Xiaomi. Čipset Snapdragon 888+ by se měl do špičkových smartphonů dostat v průběhu druhé poloviny letošního roku.

Toto je představení aktuální generace Snapdragonu 888:

Via Twitter, PatentlyApple