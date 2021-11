Snapdragon 898 se rýsuje na konec listopadu. Tajemný telefon prozradil jeho specifikace

Qualcomm si na konec letošního roku, tak jak je jeho dobrý zvykem, schovává další generaci nejvýkonnějšího čipsetu osmičkové řady. Čipsetu s modelovým označením sm8450 se přezdívá Snapdragon 898, a díky úniku screenshotu ze zatím neznámého smartphonu máme jasno i o tom, jaká bude základní architektura čipsetu.

Čipset zůstane i nadále u konfigurace 1 + 3 + 4. Tzv. Prime jádro, Cortex-X2, poběží na frekvenci 3 GHz. Doplní je tři 2,5GHz výkonová jádra Cortex-A710 a čtveřice úspornějších jader Cortex-A510 taktovaných na 1,79 GHz. Očekává se, že konkurenční čipsety nabídnou podobnou kombinaci jader, Qualcomm však bude mít navíc „svůj“ grafický čipset Adreno 730. Ten má oproti Adrenu 660 u Snapdragonu 888 přinést až 20% nárust grafického výkonu. Podepsat se pod to má i 4nm výrobní technologie od Samsungu.

Vyšší grafický výkon bude rozhodně potřeba, protože je to, shodou okolností, právě Samsung, který do svých čipsetů v příštím roce integruje grafické adaptéry RDNA2 od AMD s podporou Ray Tracingu. A Qualcomm ve šponování mobilního grafického výkonu rozhodně nebude chtít stát pozadu. Čipset by měl být kompletně odhalen na akci Snapdragon Tech Summit, která se uskuteční v termínu 30. listopadu až 2. prosince.

Jedním z prvních telefonů, který na Snapdragonu 898 poběží, by mělo být Xiaomi 12, které má ambice na to, aby se začalo prodávat ještě před koncem letošního roku. A, kdo ví, možná právě jeho fotografie potvrdila detaily chystaného čipsetu, jehož součástí bude i špičkový 5G modem Qualcomm X65.

Zdroj Sparrowsnews, Qualcomm