Snapdragon X65 je první mobilní 5G modem na světě s rychlostí až 10 Gbps

Qualcomm představil další 5G modem, který bude integrovat do svých špičkových čipsetů řady Snapdragon. Modem Snapdragon X65 vychází ze standardu 3GPP Release 16, který je označován za „druhou fázi 5G sítí“. Nový modem podporuje tzv. 10 carrier aggregation se šířkou pásma 1 000 MHz, což mu umožňuje dosáhnout teoretickou rychlost stahování až 10 Gbps. A to je stokrát vyšší rychlost, než jaké bylo možné dosáhnout v prvních letech existence LTE sítí!

Souběžně byl představen i 5G modem Snapdragon X62 s maximální rychlostí stahování 4,6 Gbps a šířkou pásma 400 Mhz. Oba modemy podporují frekvence pod 6 GHz a také milimetrové vlny a spolupracují s novou mmWave anténou QT545, která podporuje všechna pásma milimetrových vln po celém světě. Modemy jsou doplněny bohatými softwarovými a hardwarovými přídavky. Umělá inteligence dokáže např. rozpoznat uchycení telefonu v dlani a podle toho upřednostnit jiné antény na těle telefonu. A to pomůže k vyšším rychlostem stahování, stabilnějšímu signálu a také k nižší zátěži na baterii.

Představení 5G modemu Qualcomm Snapdragon X65:

Dodatečný úsporný režim umožní modemu fungovat déle v uspaném režimu a využívat jej až v případě potřeby. Funkce Smart Transmit 2.0 zase zajišťuje větší maximální rychlost a vyšší úroveň signálu. Qualcomm již výrobcům zaslal vzorky svých modemů, které by se měly do smartphonů dostat koncem letošního roku. Modemy budou navíc umístěny i do fixních instalací, např. u privátních sítí pro bytové domy. Oba nové modemy mají navíc upgradovatelnou strukturu, takže případný update dokáže v budoucnu zpřístupnit nové funkce a další technologie.

Zdroj Qualcomm