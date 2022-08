Šnečí tempo aktualizací. Třináctka je za dveřmi, přitom na aktuálním Androidu 12 běží jen zlomek telefonů

S blížícím se nástupem Androidu 13, jehož finální verze by mohla do telefonů dorazit už za pár měsíců, to s aktuální verzí Androidu vypadá dost neslavně. V době, kdy měla být většina zařízení aktualizována na Android 12 a současně čekat na blížící se update, se ukazuje, že nůžky mezi chystanou a poslední verzí operačního systému od Googlu se postupně rozevírají. Jak jinak nazvat situaci, kdy na aktuální verzi Androidu běží jen 13,5 procent zařízení?

Google pravidelně zveřejňoval statistiky distribuce verzí Androidu až do října roku 2018. Jenže se ukázalo, že se nemá čím chlubit. Následně vydal statistiky za duben 2020, listopad 2021 a květen 2022. Od té doby informace veřejně nenabízí, jsou však dostupné ve vývojářském Android Studiu. A to proto, aby distribuce verzí Androidu poradila vývojářům, na jakou verzi systému se mají zaměřit. A současný pohled není příliš optimistický.



Kumulativní data vztažená ke 4. srpnu letošního roku, nejnovější Android 12 běží jen na 13,5 % zařízení

Nejnovější verze, Android 12, je tak jen na 13,5 procentech všech zařízení s Androidem. Nejpoužívanější verzí je i nadále Android 11 (27 %), což je operační systém oznámený v září roku 2020. Silnou pozici na trhu si drží i Android 10 (22,3 %), který bude začátkem září existovat na trhu již tři roky! Téměř polovina Androidů tak využívá operační systém, který je starý téměř dva roky nebo dokonce více.

V září se přitom na trh chystá Android 13, a určitě pár měsíců potrvá, než jej Google ve svých statistikách začne evidovat. Kupříkladu Android 12 byl ještě v květnových statistikách spojený s Androidem 11. I na tom je vidět, že výrobci si s updaty dávají pěkně na čas. Spousta starších telefonů navíc ani nedostane nejnovější verzi Androidu, ovšem důležitá je i aktuálnost zásad zabezpečení. Tu však Google oficiální cestou neeviduje. Americký gigant sice vydává záplaty na měsíční bázi, mimo Pixelů však o jejich nasazení do telefonů rozhodují sami výrobci.

Android 12 běží téměř po roce jen u 13,5 % telefonů:

Zdroj: 9to5google